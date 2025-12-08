Policiales

Imputado por violación que fue golpeado en Las Rosas será trasladado a otra cárcel

El hombre de 27 años que el pasado martes 2 de diciembre fue detenido por la Policía e imputado por la Justicia por abuso sexual en Maldonado fue trasladado de la cárcel de Las Rosas después de haber sido golpeado por otros reclusos.

Según dijeron fuentes del Ministerio del Interior a Montevideo Portal, el joven fue trasladado el pasado 5 de diciembre al Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación (CIDD) del Instituto Nacional de Rehabilitación, donde “no ha tenido inconvenientes”.

El caso del hombre comenzó luego de que una mujer denunciara que fue contactada por él y llevada, en su moto, a un descampado en la zona del parque El Jagüel. Allí, el ahora imputado intentó asfixiarla mientras abusaba de ella.

Luego fue denunciado por otras mujeres, cuyas declaraciones concluyeron en que el joven tenía un modus operandi. Precisamente, las víctimas contaron que fueron contactadas a través de WhatsApp, luego de que el hombre les dijera que consiguió su teléfono en una página de escorts. Les pedía encontrarse en una determinada zona de Maldonado, generalmente alejada del centro de la capital departamental, y les aclaraba que estaba en moto.

Las víctimas se subían, dado que el acusado les anticipaba que irían a un hotel en Punta del Este y que contrataría un “servicio completo de una hora”, según documentos a los que accedió Montevideo Portal.

El trayecto, de acuerdo con las cinco denuncias, nunca llegaba a concretarse porque el acusado les pedía detenerse, dado que les quería “mostrar una cosa”. En varios casos les dijo que “les mostraría algo que se había comprado”.

Allí, y sin mediar palabra, comenzaba a golpear a las mujeres hasta dejarlas en el piso. Luego, las violaba y continuaba pegándoles. En algunos casos intentó asfixiarlas para matarlas, pero las víctimas pudieron “zafar”, según relató una de ellas.

Una de las víctimas contó que intentó calmar al agresor y ofrecer la menor resistencia posible al acto de violación, pero se lo “veía endemoniado”. El caso comenzó a hacerse conocido cuando varias trabajadoras sexuales utilizaron la misma página —a través de la cual el delincuente las contactaba— para advertir lo que sucedía.

De hecho, una de ellas publicó el número del hombre para que las demás trabajadoras estuvieran atentas. Si bien los investigadores no tienen claro cuánto tiempo duró este modus operandi, sí aclararon que “data de varios meses”.

Golpiza en Las Rosas

La emisora fernandina FM Gente publicó un video en el que se muestra cómo los reclusos de la cárcel de Las Rosas recibieron al condenado por abuso sexual.

En el breve video, se ve a dos sujetos hostigando al presunto violador. “Da la cara, puto”, “pedí disculpas” o “no te hagas la víctima”, son algunas de las expresiones que se oyen en el registro. También se aprecia el momento en el que el sujeto cae de bruces y uno de sus agresores lo golpea en la espalda con una tabla. El imputado deberá cumplir con 180 días de prisión mientras avanza el estudio del caso.