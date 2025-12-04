Judiciales

Cómo actuaba el violador que contactaba a sus víctimas por WhatsApp en Punta del Este

Maldonado se ha visto consternado en las últimas horas por varios casos de mujeres que fueron violadas por el mismo hombre, quien utilizó una modalidad similar para contactar a las víctimas.

De acuerdo con lo investigado por la Fiscalía, el acusado –quien está en prisión preventiva tras ser imputado por siete delitos de abuso sexual– escribía a trabajadoras sexuales para concretar encuentros. Una vez allí, las golpeaba y las violaba, al mismo tiempo que intentaba matarlas.

Si bien existen diferencias entre los casos denunciados, uno de los elementos que los une es cierto “morbo” que el acusado encontraba al cometer las violaciones, según dijo a Montevideo Portal el abogado Leandro Arévalo.

El episodio que hizo saltar a la luz el caso ocurrió en la zona del parque El Jagüel, cuando el acusado llegó en moto junto a la trabajadora sexual y, sin mediar palabra, comenzó a golpearla.

En medio del forcejeo, la tiró al piso y la violó. En determinado momento, la víctima logró zafar tras dar varias patadas que hicieron que el hombre se enredara en sus propios pantalones. Entonces salió corriendo y un individuo en moto la auxilió. Cuando ambos volvieron al lugar, el acusado ya se había fugado y había dejado las pertenencias de la víctima.

Meses después, desde el mismo celular, el hombre de 37 años escribió a otra trabajadora sexual –cuyos datos obtenía de una página de escort– y acordaron verse en Maldonado.

Cerca del hospital departamental, en un lugar oscuro, comenzó a abusar de ella y colocó un celular en el piso para filmar la situación. Mientras cometía el delito, le dijo: “Andá a revisarte, porque ahora vas a tener sida”.

Cuando terminó, la cámara registró cómo el hombre se retiraba entre risas y repitiendo las mismas frases. A las pocas horas, la mujer recibió el video que el propio delincuente había grabado.

Otro de los casos ocurrió en la zona de la Playa Mansa, adonde ambos llegaron en el auto de la mujer. El acusado la grabó después de sacarla del vehículo, golpearla y llevarla a un lugar oscuro sobre el puerto de Punta del Este.

Arévalo comentó que los casos generan alarma y que recibe llamadas “todos los días” de otras posibles víctimas.

El defensor señaló que algunas denuncias datan de varios meses, pero que hasta ahora no se había podido identificar al delincuente. Sin embargo, a partir de un posteo realizado por las propias trabajadoras sexuales, el caso comenzó a avanzar.

Presunto autor

En otro de los episodios, aún no denunciado, una mujer contó que recibió un mensaje del mismo número utilizado por el imputado, aunque quien escribía era otra persona que tenía el celular.

El delito se cometió en la playa, donde esa persona –aún no detenida– violó a la trabajadora sexual dentro de un auto. En determinado momento, cuando él ya estaba afuera del vehículo e intentaba volver a ingresar, la mujer se encerró y encendió las luces.

Al verlo, sintió que alguien más intentaba entrar por la puerta del baúl, aunque en realidad él estaba frente al auto. Las autoridades estiman que esa segunda persona era el imputado y comprobaron que los mensajes fueron enviados desde el mismo celular.

