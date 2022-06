INDDHH: Interior “no colaboró ni avanzó” en investigación sobre denuncias a jerarcas

Política

No me hiciste la segunda

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) consideró que el Ministerio del Interior “no colaboró” para avanzar en las investigaciones por las denuncias presentadas a la institución por parte de Omar Vera, exdirector de la Unidad 6 de Punta de Rieles y Martín Correa, coordinador del programa de personas migrantes y extranjeras privadas de libertad del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

Los jerarcas denunciados por actos de discriminación por “orientación sexual y acoso laboral” son el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, y el director nacional del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza.

En una resolución a la que accedió Montevideo Portal, la INDDHH informó que se dispuso “el cierre de las actuaciones”, notificando al Ministerio del Interior y de Trabajo y Seguridad Social. La institución sostuvo que las autoridades “no colaboraron” y señalaron que hubo “omisión de información, tanto en varias instancias del proceso de sustentación de la denuncia, como en el seguimiento de las recomendaciones realizadas”.

En ese sentido, la institución señala que esa omisión “excede límites razonables, más allá de criterios flexibles manejados con relación al cumplimiento de los plazos otorgados”.

En la resolución del 27 de abril, la INDDHH consideró que el Ministerio del Interior “vulneró el derecho al trabajo libre de violencia y acoso, no respetando el principio de igualdad y no discriminación”; en segundo lugar, solicitó que “se investiguen prontamente los hechos e informar los resultados de la investigación, al término de la misma, para aclarar la responsabilidad administrativa de los funcionarios que intervinieron”; en tercer lugar, recomendó a la cartera “la realización de las investigaciones dentro de plazos razonables, en particular en situaciones que las demoras pueden generar la revictimización de las personas involucradas”; en cuarto lugar, solicitó “la intervención del Ministerio de Trabajo en la investigación, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.854”; en quinto lugar, solicitó “al organismo que en el plazo de 10 días hábiles manifieste su conformidad en relación a las presentes recomendaciones, en el marco del artículo 28 de la ley N° 18.446”.

Punto penal

Vera, que fue también director de la Unidad 19 de Florida, declaró el pasado martes en Fiscalía tras denunciar a González por difamación e incitación al odio. La abogada de Vera, Mayra Álvarez, dijo a Montevideo Portal que “los hechos denunciados son amplios y complejos, por lo que la narrativa y el detalle es importante”.

“La evidencia de Omar es importante y la Fiscalía entendió que se haga una segunda audiencia el día viernes dada la complejidad de los hechos denunciados y de los frutos de la investigación”, comentó Álvarez. La abogada sostuvo que la denuncia tiene “como eje central la difamación, incitación al odio, homofobia y persecución, incluso en el ámbito laboral”.

“Esto lleva a otras circunstancias y estas conductas, a veces, no son aisladas y no tienen solo la motivación del desprecio de los denunciados hacia la persona que represento, sino que puede traer otras réplicas y es lo que sucede en esta investigación”, añadió.

Álvarez expresó que “hay otras cosas que hacen más compleja la investigación” ya que “no es un simple hecho de discriminación en ámbito laboral ni de odio y xenofobia, sino que implica muchas más figuras penales complejas que entre Fiscalía y la defensa de la víctima estamos tratando de desmenuzar”.

Asuntos Internos

La semana pasada, Asuntos Internos del Ministerio del Interior tomó declaración otros denunciantes.

Martín Correa declaró el lunes de la semana pasada y el jueves lo hizo en la misma unidad la abogada Milena Más, que desde el comienzo de esta gestión fue subdirectora Nacional Técnica (SNT) del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), cargo al que renunció en octubre de 2021.

Según supo Montevideo Portal, semanas atrás declaró en Asuntos Internos como testigo Marcelo Luzardo, técnico agropecuario y asesor del INR sobre el Plan Chacra y la articulación de acciones entre las personas privadas de libertad y compras públicas para la producción familiar.

Correa presentará el 12 de julio en Fiscalía una denuncia penal contra González, ya que denuncia actos misóginos, homofóbicos y de violencia privada.