INDDHH: “Ministerio del Interior vulneró el derecho al trabajo libre de violencia y acoso”

Política

Montevideo Portal

La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) emitió una resolución en la que expresa que “existirían claros indicios de discriminación por orientación sexual en el ámbito laboral” del Ministerio del Interior, “que han sido avalados por los testimonios de denunciantes y de otras personas que se expresan en las entrevistas realizadas y en los medios de prensa”.

Los jerarcas denunciados por actos de discriminación por “orientación sexual y acoso laboral” son el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, y el director nacional del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza.

La resolución, a la que accedió Montevideo Portal, revela que hubo dos denunciantes y que uno de ellos declaró que su trabajo es deslegitimado debido a que los “jerarcas toman decisiones sobre su área de trabajo sin su participación y no fue autorizado a dar un curso de capacitación diseñado por él”, además de que se lo excluye arbitrariamente de reuniones de trabajo.

El segundo denunciante dijo haber sido cesado de la Dirección N° 6 del INR “por su orientación sexual, señalando detalladamente el continuo hostigamiento y acoso laboral recibido por las autoridades” del organismo.

“En lo que respecta al trato del Sr. Santiago González, el denunciante manifestó detalladamente instancias de encuentros públicos donde el director hacía referencia a su orientación sexual de una forma discriminatoria y descalificativa de su gestión usando el argumento de su orientación sexual”, expresó la Inddhh.

Ante estos planteos y otros considerandos, el Consejo Directivo de la Inddhh resolvió el 27 de abril, en primer lugar, “entender que el Ministerio del Interior vulneró el derecho al trabajo libre de violencia y acoso, no respetando el principio de igualdad y no discriminación”; en segundo lugar, “solicitar que se investiguen prontamente los hechos e informar los resultados de la investigación, al término de la misma, para aclarar la responsabilidad administrativa de los funcionarios que intervinieron”; en tercer lugar, “recomendar al Ministerio del Interior la realización de las investigaciones dentro de plazos razonables, en particular en situaciones que las demoras pueden generar la revictimización de las personas involucradas”; en cuarto lugar, “solicitar la intervención del Ministerio de Trabajo en la investigación, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.854”; en quinto lugar, “solicitar al organismo que en el plazo de 10 días hábiles manifieste su conformidad en relación a las presentes recomendaciones, en el marco del artículo 28 de la ley N° 18.446”.

Resolución de la Inddhh by Montevideo Portal on Scribd

Montevideo Portal