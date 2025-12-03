Locales

Hubo un incendio cerca del escenario de Shakira en el Estadio Centenario: ¿qué sucedió?

En la madrugada de este miércoles, se produjo un pequeño incendio en el interior del Estadio Centenario, a escasos metros del escenario donde la artista colombiana Shakira brindará sus shows hoy y mañana jueves.

Según informó Informativo Carve y confirmó Montevideo Portal, el hecho se produjo sobre las 01:30 horas. Desde Bomberos informaron que lo que tomó fuego fueron los transformadores que se encargan de distribuir la energía para iluminar la escenografía.

El episodio requirió la intervención de personal para apagar el incendio porque los integrantes de la productora del espectáculo que aún se encontraban dentro del recinto no pudieron hacerlo con los extintores que tenían.

Más allá de eso, el foco fue de baja intensidad; Bomberos adelantó que no hubo lesionados y los daños no impedirán que los shows se realicen normalmente.

Tanto hoy como mañana, las puertas del estadio se abrirán a las 17 horas. El primer show de la noche será el de Meri Deal, que durará 30 minutos, para dar pie al de la artista colombiana, que comenzará sobre las 21:00.

La Intendencia de Montevideo difundió cuáles son los cortes de calle previstos para estas jornadas. Rige desde las 16:00 del martes un corte por zona de exclusión por la calle Ricaldoni, en la senda junto al parque Batlle y Estadio Centenario, desde avenida Italia hasta Soca. Esto incluye los cortes de calle de Ramón Benzano y del acceso a doctor Lorenzo Merola en la fuente luminosa.

A partir de las 11:00 de hoy miércoles se cortarán las calles Alfredo Navarro y Cataluña. Además, se cerrará también Ricaldoni en la senda exterior del parque Batlle, desde Vidal y Fuentes hacia avenida Italia. “Una vez culminada la primera fecha, se habilita Alfredo Navarro y Ricaldoni desde Ramón Anador hacia avenida Italia”, indicó la comuna.

Finalmente, a partir de las 11:00 del jueves 4 se volverá a cortar Navarro y Ricaldoni, y se implementará la zona de exclusión total.