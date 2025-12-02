Shakira en el Estadio Centenario: los cortes y desvíos de tránsito en Parque Batlle

Montevideo Portal
Shakira se presentará en el Estadio Centenario con una fecha doble este miércoles 3 y jueves 4 de diciembre.
Así, la Intendencia de Montevideo (IM) difundió este martes cuáles son los cortes de calle previstos para estas jornadas.
Ya rige desde las 16:00 de este 2 de diciembre un corte por zona de exclusión por la calle Ricaldoni, en la senda junto al parque Batlle y Estadio Centenario, desde avenida Italia hasta Soca. Esto incluye los cortes de calle de Ramón Benzano y del acceso a doctor Lorenzo Merola en la fuente luminosa.
A partir de las 11:00 del miércoles 3 se cortarán las calles Alfredo Navarro y Cataluña. Además, se cerrará también Ricaldoni en la senda exterior del parque Batlle, desde Vidal y Fuentes hacia avenida Italia. “Una vez culminada la primera fecha se habilita Alfredo Navarro y Ricaldoni desde Ramón Anador hacia avenida Italia”, indicó la comuna.
Finalmente, a partir de las 11:00 del jueves 4 se volverá a cortar Navarro y Ricaldoni, y se volverá a implementar la zona de exclusión total.
Por otro lado, la IM dispuso una serie de desvíos para las líneas de ómnibus que circulan por los alrededores del Estadio Centenario.
Las líneas 192, 316 y 328 desviarán por Garibaldi, Albo, Ricaldoni (por la circunvalación parque Batlle) a su ruta habitual.
En tanto, el 76, 143, 329 y 494 desviarán por Ricaldoni (por la circunvalación parque Batlle) y Vidal y Fuentes a su ruta habitual.
Estos desvíos rigen desde este martes 2 hasta que termine el evento, indica la División Transporte del Ejecutivo departamental.
A su vez, se suprimieron las paradas por Ricaldoni, entre Francisco Soca y avenida Italia.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]