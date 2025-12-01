Cultura

Shakira en el Centenario: los horarios de los shows y por cuál puerta entra cada sector

A dos días de la primera presentación de Shakira en el Estadio Centenario, la productora AM difundió información clave para los fanáticos que disfrutarán de sus canciones este 3 y 4 de diciembre.

La apertura de puertas comenzará a las 17:00. El primer show de la noche será el de Meri Deal, que durará 30 minutos, para dar pie al de la artista colombiana, que comenzará a las 21:00.

Por dónde entrar, según el sector:

Vip Platino A: Puerta 4

Vip Platino B: Puerta 23

Vip Oro C: Puerta 5

Vip Oro D: Puerta 22

Campo General y Platea Olímpica: Puerta 16 y 11

Tribuna Colombes: Puertas 19 y 20

Tribuna Olímpica y Anillos 1, 2 y 3: Puertas 12, 13, 14 y 15

Tribuna Ámsterdam: Puertas 7 y 8

Qué se puede llevar:

Bolsos, riñoneras o mochilas chicas de hasta 21x29,7 centímetros

Botellas de agua de 600 mililitros

Celulares

Tapones de oído

Pilots con capucha

Largavistas

Cámaras pequeñas con zoom fijo

Maquillaje

Medicamentos bajo receta médica

Chicles

Batería recargable

Termo y mate

Sombreros, gorras y lentes de sol

Productos femeninos

Qué no se puede llevar:

Armas

Fuegos artificiales

Puntero láser

Álbum o similar

Bandera con palos

Cualquier sustancia inflamable

Comidas o bebidas

Luces brillantes

Mochilas grandes

Sillas

Bicicletas, patinetas o similares

Drones

Pistolas de agua

Instrumentos musicales

Bocinas de aire comprimido

Lapiceras o pintura de lata

Publicidad

Cadenas largas o con picos

Pelotas

Peluches

Bebidas alcohólicas y/o energéticas

Heladeritas

Animales salvo perros de servicio

Computadoras

Cualquier tipo de droga

Cámaras profesionales y equipos