Shakira en el Centenario: los horarios de los shows y por cuál puerta entra cada sector

A dos días de la primera presentación de Shakira en el Estadio Centenario, la productora AM difundió información clave para los fanáticos que disfrutarán de sus canciones este 3 y 4 de diciembre.
La apertura de puertas comenzará a las 17:00. El primer show de la noche será el de Meri Deal, que durará 30 minutos, para dar pie al de la artista colombiana, que comenzará a las 21:00.
Por dónde entrar, según el sector:
Vip Platino A: Puerta 4
Vip Platino B: Puerta 23
Vip Oro C: Puerta 5
Vip Oro D: Puerta 22
Campo General y Platea Olímpica: Puerta 16 y 11
Tribuna Colombes: Puertas 19 y 20
Tribuna Olímpica y Anillos 1, 2 y 3: Puertas 12, 13, 14 y 15
Tribuna Ámsterdam: Puertas 7 y 8
Qué se puede llevar:
Bolsos, riñoneras o mochilas chicas de hasta 21x29,7 centímetros
Botellas de agua de 600 mililitros
Celulares
Tapones de oído
Pilots con capucha
Largavistas
Cámaras pequeñas con zoom fijo
Maquillaje
Medicamentos bajo receta médica
Chicles
Batería recargable
Termo y mate
Sombreros, gorras y lentes de sol
Productos femeninos
Qué no se puede llevar:
Armas
Fuegos artificiales
Puntero láser
Álbum o similar
Bandera con palos
Cualquier sustancia inflamable
Comidas o bebidas
Luces brillantes
Mochilas grandes
Sillas
Bicicletas, patinetas o similares
Drones
Pistolas de agua
Instrumentos musicales
Bocinas de aire comprimido
Lapiceras o pintura de lata
Publicidad
Cadenas largas o con picos
Pelotas
Peluches
Bebidas alcohólicas y/o energéticas
Heladeritas
Animales salvo perros de servicio
Computadoras
Cualquier tipo de droga
Cámaras profesionales y equipos
