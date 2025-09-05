Policiales

Horas decisivas: buzos de la Armada retoman la búsqueda de los niños raptados por su padre

Al momento de redactarse la presente, buzos de la Armada Nacional retoman las tareas de búsqueda en el arroyo Don Esteban, departamento de Río Negro. Dichas labores se concentran en un punto en el que se encontraría, según diversos indicios, el auto BYD rojo en el que viajaban Andrés Morosini Rechoppa y sus hijos Francisco (6) y Alfonsina (2).

El sitio se encuentra dentro del área en la que las cámaras captaron el paso del auto, y allí se encontraron huellas compatibles con el rodado del vehículo, marcas que indican que el coche se habría dirigido en línea recta hacia el torrentoso curso de agua.

Anoche, en diálogo con Montevideo Portal, el comisario mayor Sugar Nicolino Vasella dio cuenta de que la búsqueda continuaba “en todo el país”. “Incluso hemos hecho contacto con todo lo que es frontera: los lugares de hospedaje, todo lo que tenemos cercano a nosotros”.

“No descartamos que estén en otro lugar, pero no tenemos otro lugar claro para buscar”, agregó.

El área de búsqueda comprende unos cien metros del curso del arroyo, y la Policía utiliza drones térmicos en la tarea. Durante la noche, familiares de Morosini y de Micaela Ramos, madre de los niños, se trasladaron al lugar de la búsqueda.

Así las cosas, hay varias hipótesis sobre la mesa. El peor escenario consistiría en que el hombre perpetrara un crimen de violencia vicaria, arrojando a los niños —y quizá a sí mismo— a las peligrosas aguas. Sin embargo, también es posible que Morosini se haya deshecho en el lugar del vehículo, a sabiendas de que era buscado por la Policía, y siguiera la huida junto con los niños por otros medios.

El caso

Tal como informáramos, Morosini ingresó sin autorización a la vivienda de su expareja, una mujer de 29 años, en la ciudad de Mercedes. De allí se llevó a la fuerza a sus dos hijos, un niño de 6 y una niña de 2 años, y huyó con ellos en su vehículo marca BYD de color rojo, matrícula KPA 1970.

La víctima sostuvo que recibió amenazas verbales por parte del implicado, quien posee antecedentes penales. El sujeto le habría dicho que jamás volvería a ver a los niños.

En las últimas horas, Micaela Ramos recurrió a las redes sociales para pedir ayuda.