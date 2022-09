Horas de despedida en Rusia: tras llamado a las armas, unos dejan familia y otros el país

Internacionales

El Kremlin dio un paso más. Llamó a 300.000 reservistas y utilizó, por primera vez desde su “operación militar especial” lanzada en Ucrania en febrero, el término “guerra” para referirse al conflicto vedette del 2022. La medida fue anunciada este miércoles en la mañana por el presidente Vladímir Putin y los detalles ampliados por su ministro de Defensa, Serguéi Shoigú.

Veinticuatro horas después, la Rusia del “nuevo zar” despertó distinta. Su población pareció verse dividida, entre rusos que se van, rusos que se quedan en silencio, rusos que se manifiestan y, desde este jueves, rusos que son llamados al combate.

Los que se van

Desde el miércoles, miles de ciudadanos de la Federación decidieron escapar a la posibilidad de ser convocados a pelear en el Donbás ucraniano. De las primeras imágenes que llegaron a Occidente fueron las de la frontera con Finlandia, donde una fila de autos de kilómetros de largo en las rutas aledañas avanzaba al oeste con el objetivo de cruzar al país nórdico, único que permitía la entrada de rusos con visas para la Zona Schengen.

Los titulares también apuntaron a los boletos de avión agotados para salir de los aeropuertos principales del gigante euroasiático rumbo a destinos —Turquía, Armenia, Azerbaiyán, Mongolia, entre otros— que no pidieran visa a los ciudadanos rusos.

La cuenta de Twitter del sitio Flight Radar 24 publicó un video con la progresión de vuelos que salían de las principales terminales de Rusia occidental, los tres aeropuertos de Moscú y el de San Petersburgo.

Flights departing Moscow and St. Petersburg today. The @AP is reporting international flights departing Russia have either sold out or skyrocketed in price after Putin announced a mobilization of reservists.



Search SVO, VKO, DME for Moscow airports and LED for St. Petersburg. pic.twitter.com/LV2PrkwPD9 — Flightradar24 (@flightradar24) September 21, 2022

This photo was reportedly taken at Vnukovo airport, one of four international airports in #Moscow, #Russia, this morning. Day 2 after the announcement of "partial mobilisation" in Russia. pic.twitter.com/kvCfIXWLLk — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) September 22, 2022

Desde el Kremlin se declaró este jueves que las informaciones sobre colas para salir del país tras la entrada en vigor de la movilización parcial ordenada este miércoles por el presidente ruso, Vladímir Putin, son “muy exageradas”, según consignó EFE.

“Las informaciones de que hay cierto barullo en los aeropuertos son muy exageradas”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Así respondió Peskov a una pregunta sobre las noticias publicadas en algunos medios acerca de colas en los puestos fronterizos para salir de Rusia, así como del agotamiento de los billetes de avión para algunos destinos donde los rusos no necesitan visado.

Los que son llamados

El periodista de The Guardian, Pjotr Sauer, publicó este jueves un video que muestra a reservistas convocados despidiéndose de sus familias en una localidad de Yakutsk, capital de la República de Saja, en la Siberia oriental rusa.

First clips coming out of Russia this morning of draftees saying bye to their families. This from a small town in Yakutsk. Credits @taygainfo pic.twitter.com/tlaVRoDgLT — Pjotr Sauer (@PjotrSauer) September 22, 2022

Según apuntó Dionis Cenusa, analista estonio especializado en política de riesgo, muchos hombres de la zonas orientales de Rusia se presentan como voluntarios a la “movilización parcial”, incluso excediendo la franja etaria a la que apuntó Shoigú, que dijo que se llamaría en una primera etapa a reservistas de entre 18 y 35 años y a oficiales de hasta 45 años.

La razón a la que apunta el experto es que el gobierno ruso prometió un ingreso de hasta 205.000 rublos (más de 3.500 euros) por mes para los que sean movilizados. A su vez, indicó en su hilo de Twitter que legisladores de la Duma —parlamento ruso— buscan incentivar la conscripción voluntaria planteando medidas como posponer pagos en créditos bancarios e hipotecarios en el período en el que presten servicio.

#Russia: The partial mobilization launched by Putin is opening a "Pandora's box". The stability of the regime is at stake, not just the additional aggression against Ukraine. The anti-war youth protests are the first real domestic challenge to the Putin regime. THREAD: ?? — Dionis Cenusa (@DionisCenusa) September 21, 2022

Los que protestan

Durante estas últimas 24 horas, una multitud de rusos salieron a protestar a las calles por el decreto del Kremlin, dejando un saldo de casi 1400 personas detenidas en 38 ciudades, según informó EFE en base a lo notificado por la organización independiente OVD-Info, que hace seguimientos de arrestos y ha sido declarada “agente extranjero” por las autoridades rusas.

La organización de derechos humanos dio cuenta de detenidos en Moscú, San Petersburgo, Yekaterimburgo, Perm, Ufá, Krasnoyarsk, Cheliábinsk, Irkutsk, Novosibirsk, Yakutsk, Ulán-Udé, Arjángelsk, Korolev, Voronezh, Zheleznogorsk, Izhevsk, Tomsk, Salavat, Tiumén, Volgogrado, Petrozavodsk, Samara, Surgut, Smolensk, Bélgorod y otras ciudades.

Según OVD-Info, la policía actuó con violencia contra los manifestantes y entre los detenidos hay varios periodistas. La Fiscalía de Moscú señaló que castigará con hasta 15 años de cárcel la organización y participación en acciones ilegales. También se sancionará administrativa o penalmente la difusión de llamamientos a participar en acciones ilegales o a realizar otros actos ilegales en las redes sociales.

Por otro lado, a raíz del llamado a los reservistas, el movimiento pacifista Vesná (Primavera) convocó para el sábado una nueva protesta nacional contra la movilización parcial.

“La movilización transcurre ya activamente por todo el país. Pronto miles de nuestros hombres serán enviados al frente. ¡Podemos y debemos pronunciarnos en contra!”, señala el grupo, que ya convocó la primera protesta del miércoles en su canal de Telegram.

“El objetivo final de la protesta no es protestar por protestar, sino la victoria sobre el régimen de Putin. Ayer vimos que había menos policías de lo habitual y estaban peor organizados. Además, la movilización también les afecta a ellos, por lo que la protesta va en sus intereses”, dijo.

