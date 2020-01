Guido Manini Ríos confirmó que Cabildo Abierto propuso su nombre como candidato a la IM

Política

Me anoto

El pasado martes Cabildo Abierto propuso al presidente electo Luis Lacalle Pou que Guido Manini Ríos fuera el candidato único de la coalición para Montevideo bajo el lema Cabildo Abierto, según informó Telenoche y confirmó Montevideo Portal en base a fuentes políticas.

Este jueves Manini Ríos confirmó en declaraciones a la prensa que su partido propuso su nombre como candidato de la coalición a la Intendencia de Montevideo bajo el lema Cabildo Abierto.

"Queremos llevar nuestros proyectos a la Intendencia de Montevideo", dijo el líder de Cabildo Abierto en declaraciones consignadas por VTV Noticias.

Además, señaló que se busca "lograr alternancia en el gobierno de la capital. Cabildo Abierto propone mi nombre".

Además, Manini dijo que "va a depender de lo que decida la coalición" si se presenta como candidato único del conjunto de partidos para las elecciones departamentales de mayo.

Manini Ríos recordó que si se postula será bajo el lema Cabildo Abierto, porque no puede hacerlo bajo otro lema.

"En este momento se estaban buscando nombres para poder ir a la contienda electoral, Cabildo Abierto hace su aporte de esta manera", comentó el senador electo.

Por último, comentó que la decisión de que vaya como candidato único "dependerá de la coalición".

Manini dijo el pasado miércoles luego de la reunión de los líderes de la coalición que "ha habido diferencias a lo largo de la campaña, que permea a la militancia, que queda con ciertos prejuicios a tal o cual lema". Señaló que lo de Irene Moreira fue un comentario personal y que no se analizó el tema.

Cabe recordar que Moreira dijo días atrás que para su partido "no era lo ideal" acordar con el Partido Independiente de cara a las elecciones departamentales.

"Hubo algunas rispideces con algunos partidos que no hubo con otros, es de recibo lo que dice", aclaró Manini.

Sin embargo, minutos después Ernesto Talvi estuvo en desacuerdo. "No es lo que corresponde. La identidad debe estar marcada por un partido más neutral", opinó, para aclarar que el Partido Independiente cumple con esta característica y además tuvo un peso electoral relativamente bajo.

La iniciativa está vinculada a la negativa de Sebastián Bauzá, que desistió ser candidato a la Intendencia de Montevideo en las próximas elecciones departamentales de Montevideo.

Además, el Partido Independiente tenía intenciones de ser el lema de la coalición para los comicios de mayo, donde se manejaba la candidatura de Gerardo Sotelo para esta instancia.

Pablo Mieres, líder del Partido Independiente y futuro ministro de Trabajo, dijo a Montevideo Portal que su partido "no fue informado" sobre esta decisión del líder de Cabildo Abierto.

Por su parte, el presidente electo Luis Lacalle Pou fue consultado sobre este tema en el programa Hora de Cierre, de Radio Sarandí y señaló: "He dicho más de una vez que soy partidario de concertar, buscar esa manera que es la única para cambiar la intendencia de Montevideo. No develo conversaciones privadas".

"Ese planteo sí se me hizo, no fue públicamente, no estoy dispuesto a develar eso", reconoció Lacalle Pou.

El presidente electo señaló al citado programa radial que tiene "admiración, respeto y valoración de Bauza, pero los tiempos de cada persona deben ser respetados".



"Yo estoy dispuesto a concertar. No tengo pruritos partidarios. Cuando no estoy de acuerdo en votar dentro del Partido Nacional ya no tengo ninguna preferencia partidaria, simplemente son argumentos", sostuvo al ser consultado sobre votar fuera de su partido y un eventual voto a Cabildo Abierto en mayo.

Además, dijo que escuchó el argumento de Talvi, sobre que no le parecía conveniente que los partidos de coalición voten bajo el lema Cabildo Abierto y sostuvo que le parece "razonable".

Montevideo Portal