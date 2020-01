Manini: "Cabildo Abierto también puede ser el lema que aúne a todos los partidos"

Política

Sin embargo, Ernesto Talvi dijo que "no es lo que corresponde" porque "la identidad debe estar marcada por un partido más neutral".

Esta mañana, Luis Lacalle Pou presentó a los integrantes de la coalición el primer borrador de la ley de urgente consideración que se votará en los primeros meses de su mandato.

A la salida de la reunión, tanto Pablo Mieres como Guido Manini Ríos y Ernesto Talvi elogiaron la reunión y destacaron que la ley será una herramienta útil para tratar temas que el país necesita.



"Creemos que la ley como está planteada es una herramienta muy importante para no perder tiempo en la búsqueda de soluciones para el país, para dar más eficiencia y eficacia. Estamos de acuerdo con el mecanismo, pero vamos a trabajar en el proyecto para que responda a las prioridades que tiene el país", dijo Manini Ríos.

Dijo que "hay alta coincidencia con los temas que se plantean". "Muchos son de sentido común y otros fueron planteados en la campaña. Reflejan el espíritu del compromiso con el país que firmamos los partidos de la coalición", señaló a la prensa.

Sin embargo, explicó que habría que agregar algunos elementos a este proyecto. "Nos reuniremos y nos pondremos de acuerdo para el proyecto definitivo. Hay elementos que dan herramientas para mejorar la seguridad, pero hay cosas que queremos agregar a lo planteado; va en la dirección correcta de dar más facultades para enfrentar el delito en forma más eficaz", ejemplificó con el tema de la inseguridad.

Luego se le consultó sobre la candidatura única de la coalición para la intendencia de Montevideo, para la que hasta ahora se propusieron los nombres de Gerardo Sotelo y Sebastián Bauzá.

"No recibimos ninguna propuesta, no analizamos el tema. Nosotros tenemos nuestra propia propuesta que la hicimos en ámbitos reservados. Una vez que haya acuerdo se hará público", dijo, sobre el candidato que Cabildo Abierto tiene bajo la manga.

Remarcó que no hay nada definido y que podría haber un solo candidato por la coalición, varios o incluso candidatos por cada partido.

Luego se le consultó por las declaraciones de Irene Moreira, senadora electa de Cabildo Abierto, que manifestó que no sería lo mejor que la coalición presentara candidato bajo el lema del Partido Independiente. "No sería lo mejor porque hubo ciertas asperezas que todavía no están sumamente limadas", dijo a la 970 ayer.

Manini dijo que "ha habido diferencias a lo largo de la campaña, que permea a la militancia, que queda con ciertos prejuicios a tal o cual lema". Señaló que lo de Moreira fue un comentario personal y que no se analizó el tema. "Hubo algunas rispideces con algunos partidos que no hubo con otros, es de recibo lo que dice", aclaró.

"Indudablemente que Cabildo Abierto también puede ser el lema que aúne a todos los partidos para la intendencia, no veo por qué no considerarlo inicialmente", señaló.

Sin embargo, minutos después Ernesto Talvi estuvo en desacuerdo. "No es lo que corresponde. La identidad debe estar marcada por un partido más neutral", opinó, para aclarar que el Partido Independiente cumple con esta característica y además tuvo un peso electoral relativamente bajo.