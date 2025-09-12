Locales

Gonzalo Moratorio anunció que se alcanzaron fondos para seguir su tratamiento en exterior

Gonzalo Moratorio agradeció “de corazón” a todas las personas que participaron de la campaña del Institut Pasteur de Montevideo de recaudación de fondos que lanzó para ayudarlo en su tratamiento por un tumor cerebral “muy agresivo”.

“Con mucha alegría les cuento que ya reunimos los fondos para continuar mi tratamiento en el exterior”, anunció el científico uruguayo a través de su cuenta de X.

“Gracias una vez más por tanto apoyo!!!”, concluyó el virólogo.

A mediados de agosto, Moratorio apareció en público luego de tiempo de comunicarse a través de redes con videos esporádicos en los que agradecía a sus amigos y seguidores por el apoyo.

Lo hizo para recibir el galardón anual Conferencias de Invierno en Oncología por un trabajo sobre “nuevas estrategias antitumorales mediadas por anticuerpos y virus oncolíticos”, desarrolladas por su equipo del Pasteur.

A la hora de recibir el premio, el virólogo dijo a los presentes: “Disculpen que estoy de a poco aprendiendo de vuelta a usar gran parte de mi cuerpo”.

A mediados de junio, Moratorio anunció su enfermedad a través de una carta compartida en sus redes sociales, en la que manifestaba, entre otras cosas, que, a raíz de esta, perdió “parte de la capacidad motora y sensitiva del lado derecho” de su cuerpo.

