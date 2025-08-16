“Alegría muy grande”: Moratorio y su equipo del Pasteur fueron premiados por investigación

Montevideo Portal
Pocas semanas después de haber superado una intervención y posterior tratamiento por un tumor cerebral, el virólogo Gonzalo Moratorio recibió un premio por una investigación realizada junto a su equipo del Institut Pasteur de Montevideo.
Los científicos fueron reconocidos este sábado con el galardón anual “Conferencias de Invierno en Oncología” por un trabajo sobre “nuevas estrategias antitumorales mediadas por anticuerpos y virus oncolíticos”.
A la hora de recibir el premio, que estaba guardado en una bolsa negra, el virólogo dijo a los presentes mientras lo estaba quitando del envoltorio: “Disculpen que estoy de a poco aprendiendo de vuelta a usar gran parte de mi cuerpo”.
Minutos más tarde, en diálogo con el periodista Eduardo Preve, Moratorio dijo sentir una “alegría muy grande” y resaltó que se estaba premiando y reconociendo “el trabajo de un equipo”.
“El avance de la ciencia en Uruguay es muy importante. Hay que estar comprometidos y participar en lo que es la construcción grupal de todo esto, por parte de científicos y otros actores. Todos los que estén apoyando el desarrollo de la ciencia, bienvenido sea”, agregó.
