Gobierno cesó alerta roja por frío: intervenciones forzosas fueron “apenas” 0,5% del total

Política

Montevideo Portal

El gobierno decretó, este martes 30 de setiembre, el cese de la alerta roja por frío para personas y animales en situación de calle, decretada el pasado 23 de junio.

Durante este tiempo hubo 206.969 plazas ocupadas a nivel nacional, y el promedio diario se dividió en 2.229 plazas en refugios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y 468 en centros de evacuación del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), según informó en conferencia de prensa el director de este organismo, Leandro Palomeque.

El pico máximo de personas asistidas durante estos 99 días fue el 21 de agosto, cuando se atendieron 3.007 individuos.

A su vez, en estos pocos más de tres meses se debieron realizar 19.802 traslados voluntarios, indicó Palomeque, así como también 22 internaciones compulsivas y “solo 99 detenciones en el marco de las evacuaciones forzosas, lo que presenta apenas el 0,5% del total”, destacó.

A pesar del cese de esta alerta, el centro de evacuación ubicado en el ex Aeropuerto Internacional de Carrasco continuará operativo, ya que apoyará la transición de sus usuarios, en el proceso de incorporación al sistema de protección del Mides.

Así, el titular de la cartera, Gonzalo Civila, aseguró que se prevé una “desevacuación ordenada” de este centro, y detalló que se generaron 150 nuevas plazas en la última semana para este operativo.

Según el jerarca, el sistema para recibir a personas en situación de calle creció un 140% durante la duración de la alerta (actualmente hay 2.750 en total, y recalcó que “no hay un problema de plazas”). A su entender, esta situación “da cuenta de un problema humanitario” que Uruguay debe afrontar.

La alerta fue establecida para evacuar a “las personas que tengan riesgo sanitario como consecuencia de la exposición al frío extremo”, según explicó, en su momento, el presidente de ASSE, Álvaro Danza.

Palomeque añadió que este tipo de “evacuación” se da “por la razón geográfica, características grupales, o, en este caso, por su vulnerabilidad a la exposición a bajas temperaturas”.

Un día después de establecida la advertencia, el presidente de la República, Yamandú Orsi, había asegurado que permanecería “mientras dure [el] frío”. “No podemos estar a expensas de un dictamen o diagnóstico médico. Dormir a la intemperie con este clima, como Estado, te obliga a tomar determinaciones mucho más drásticas”, sostuvo.

Desde que se declaró la alerta pública, cinco personas fallecieron: la primera en Las Piedras el 2 de julio, la segunda el 12 de agosto, la tercera el 16 de ese mes, la cuarta en la mañana del miércoles 27 y la última en la tarde del mismo día. Los fallecimientos del 12, 16 y 27 de agosto ocurrieron en Centros de Evacuación del Sinae en Montevideo, donde las personas “estaban siendo alojadas y asistidas”, indicaron desde el Sinae a Montevideo Portal.

Montevideo Portal