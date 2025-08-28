Locales

Alerta roja por frío: una mujer murió y es la segunda en dos días, informó el Sinae

A más de dos meses de haberse declarado la alerta pública de nivel rojo por frío extremo para personas y animales en situación de calle, el operativo encabezado por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) continúa en marcha.

En la tarde del pasado miércoles 27 de agosto, se constató el fallecimiento de una mujer mayor de edad “cuyo cuerpo se localizaba en la vía pública”. Estaba en la intersección de las calles Grecia y República Argentina, en Villa del Cerro de Montevideo.

“Según la información recabada, la persona, que evidenciaba estar en situación de calle, no registra ningún ingreso al sistema de protección del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), como así tampoco a los Centros de Evacuación del Sinae dispuestos en el marco de la actual alerta pública de nivel rojo”, indica el reporte difundido este jueves.

Se trata del quinto fallecimiento desde que se declaró la alerta pública: el primero fue en Las Piedras el 2 de julio, el segundo el 12 de agosto, el tercero el 16 de agosto, el cuarto fue en la mañana de ayer miércoles 27 y este último en la tarde del mismo día. Los fallecimientos del 12, 16 y 27 de agosto ocurrieron en Centros de Evacuación del Sinae en Montevideo, donde las personas “estaban siendo alojadas y asistidas”, indicaron desde el Sinae a Montevideo Portal.

Durante el pasado miércoles 27 de agosto, se asistió a 2.782 personas: 2.296 en refugios del Mides (1.492 en Montevideo y 804 en el interior) y 486 en Centros de Evacuación (376 en la capital y 110 en el resto del país).

La Policía realizó 193 traslados, sin que fuera necesario aplicar internaciones compulsivas ni detenciones por evacuaciones forzosas.

Los equipos médicos efectuaron anoche 24 asistencias y no se realizaron traslados a centros asistenciales.

Las autoridades mantuvieron una nueva reunión de seguimiento con representantes de distintos ministerios y organismos para evaluar el funcionamiento del operativo y ajustar la respuesta ante la ola de frío.

