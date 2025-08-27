Alerta roja por frío: mujer murió tras descompensarse en un centro de evacuación del Sinae

Locales

Montevideo Portal

A más de dos meses de haberse declarado la alerta pública de nivel rojo por frío extremo para personas y animales en situación de calle, el operativo encabezado por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) continúa en marcha.

En la mañana de este miércoles 27 de agosto, una mujer mayor de edad que se encontraba alojada en un centro de evacuación sufrió una descompensación.

Según el reporte oficial del organismo, fue atendida de inmediato por un equipo médico de salud del SAME 105, que “trabajó en su estabilización por casi media hora”. “Durante las tareas de asistencia, la paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio presenciado por el equipo de salud, que inmediatamente llevó adelante las maniobras avanzadas de reanimación, a las cuales la paciente no respondió. Se constató su fallecimiento próximo a la hora 9:30”, una hora después de haberse descompensado.

Según indicaron desde el Sinae a Montevideo Portal, se trata del cuarto fallecimiento desde que se declaró la alerta pública: el primero fue en Las Piedras el 2 de julio, el segundo el 12 de agosto, el tercero el 16 de agosto y el cuarto este miércoles; estos últimos tres casos ocurrieron en Centros de Evacuación del Sinae en Montevideo, donde las personas “estaban siendo alojadas y asistidas”.

Durante el pasado martes 26 de agosto, se asistió a 2.774 personas: 2.270 en refugios del Ministerio de Desarrollo Social (1.460 en Montevideo y 810 en el interior) y 541 en Centros de Evacuación (452 en la capital y 89 en el resto del país).

La Policía realizó 216 traslados, sin que fuera necesario aplicar internaciones compulsivas ni detenciones por evacuaciones forzosas.

Los equipos médicos efectuaron anoche seis asistencias y derivaron a dos personas a centros asistenciales.

Las autoridades mantuvieron una nueva reunión de seguimiento con representantes de distintos ministerios y organismos para evaluar el funcionamiento del operativo y ajustar la respuesta ante la ola de frío.

Montevideo Portal