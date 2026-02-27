Política

Gobierno aprobó el plan de gestión ambiental para la búsqueda de petróleo en la costa

Montevideo Portal

El Poder Ejecutivo aprobó el plan de gestión ambiental que iniciará la exploración sísmica en aguas uruguayas.

La resolución, con fecha de este viernes 27 de febrero, tiene la firma del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y en ella se aprueba el plan de gestión ambiental, el plan de navegación y la propuesta de mecanismo de compensación económica presentados por la compañía Viridien —bajo la razón social CGG Services (US) Inc.— “para las temporadas 1 y 2 de parte de la fase 1” de su proyecto de “prospección sísmica offshore tridimensional”.

La norma establece que el plan debe estar sujeto al “estricto cumplimiento de los compromisos y condiciones que surgen” del acuerdo pactado.

Asimismo, se establece que la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental de la Secretaría de Estado continúe con el seguimiento y contralor del proceso.

Si bien se había impulsado una medida cautelar que buscaba pausar estas actividades, el pasado 11 de febrero un juzgado de Montevideo se declaró incompetente para resolverla.

En ese marco, la organización Mar Libre de Petroleras exigió la nulidad de los contratos del gobierno uruguayo con las empresas.

La exploración sísmica tiene como objetivo identificar si en las aguas del país existe petróleo.

A continuación, la resolución del Ministerio de Ambiente:

Resolución del ministerio de Ambiente sobre prospeccion sismica - 27 de febrero by Montevideo Portal

