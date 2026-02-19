“Está en juego la esencia de nuestro país”: nueva movilización por exploración sísmica

Locales

Ante una convocatoria del colectivo Mar Libre de Petroleras, se llevó a cabo una nueva manifestación en contra de la exploración sísmica en las aguas uruguayas. Después de que el pasado 11 de febrero un juzgado de Montevideo se declarara incompetente para resolver una medida cautelar que buscaba frenar actividades, la organización exigió la nulidad de los contratos del gobierno uruguayo y las petroleras.

En su proclama, Mar Libre de Petroleras, que según la prensa de Maldonado convocó a un centenar de personas en el puerto de Punta del Este, afirmó que “el mar no se toca”. La exploración sísmica tiene como objetivo identificar si en las aguas del país hay petróleo.

“No lo hacemos por interés ni por protagonismo: lo hacemos por conciencia. Defender el lecho marino es defender la vida invisible que allí habita; es defender la flora, la fauna que sostiene el equilibrio del océano. Es defender las ballenas, peces, microorganismos”, remarcó el colectivo.

La organización insistió en que su activismo tiene que ver con “defender a las comunidades costeras; a quienes viven del mar, trabajan con el mar y enseñan a respetarlo”, y recordó que el océano es “mucho más que un ecosistema”.

Mar Libre afirmó que por el contrato del gobierno y las petroleras “está en juego la esencia de nuestro país, nuestra cultura y nuestra humanidad”.

“Las corporaciones petroleras no vienen a ofrecer nada que valga la pena para nuestro país, vienen a aprovechar lo que no les pertenece; a explotar lo que no debe ser tocado sin consideración”, expresaron los activistas.

El colectivo sostuvo que Uruguay no puede “permitir que su destino esté ligado a una economía fósil”, y pidió por “un modelo más justo y responsable”. “Los gobiernos no nos representan. Hoy se muestran servibles a las multinacionales firmando contratos secretos”, así como también “guardando silencios cómplices”, indicó la proclama.

En paralelo a esa vía judicial, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) presentó un recurso de amparo ante un juzgado civil contra el Ministerio de Ambiente, el de Industria y varias empresas involucradas, solicitando la suspensión inmediata de las actividades de exploración petrolera.

La acción judicial promovida por la Inddhh “tiene por objeto el cese de un daño grave e inminente y la prevención de perjuicios susceptibles de prolongarse en el tiempo, frente a un riesgo ambiental ya advertido y reconocido por las partes intervinientes”, reza la sentencia, a la que accedió Montevideo Portal.

Así, el organismo solicitó que “se disponga el cese de toda actividad vinculada a la prospección sísmica y a la explotación de recursos asociada, impidiendo el avance de dichas actividades, por su manifiesta ilegitimidad y por la vulneración de derechos humanos fundamentales”.