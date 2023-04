Gerardo Núñez explicó su renuncia a Diputados: importan más los “relatos” que “la verdad”

Política

Mejor me voy

Montevideo Portal

Gerardo Núñez presentó este martes formalmente su renuncia a su banca en Diputados tras dos denuncias en su contra por violencia de género; luego de que en una de ellas la denunciante asumiera su “error” y pidiera “disculpas” por sus dichos en redes sociales, y que la otra fuera archivada por la Justicia en enero de este año, tras el cumplimiento de medidas cautelares por parte del legislador.

“Durante un año me mantuve en silencio, con el fin de no entorpecer los procesos que se llevaron a cabo en la Justicia en los cuales me vi involucrado. A su vez, solicité licencia como legislador con el mismo objetivo”, explica el diputado del Partido Comunista del Uruguay (PCU), del Frente Amplio, que presentó la renuncia este martes.

En una carta pública que ha circulado entre dirigentes frenteamplistas y sus allegados, Núñez asegura que presentó su renuncia a la responsabilidad para la que fue electo, porque entiende que, “en este momento, no están dadas las mejores condiciones” para desempeñarse “correctamente” en dicha función.

“Vivimos momentos de mucha polarización social y política, donde no siempre importa la verdad ni los resultados judiciales. Importa más la instalación de relatos. En este contexto lo que menos quiero es perjudicar a mi fuerza política y a mi partido”, expresa en la misiva, a la que accedió Montevideo Portal.

Núñez había informado su voluntad de renunciar a la Cámara de Representantes a inicios de marzo al Comité Central del PCU, el que respaldó por unanimidad su decisión, la que fue comunicada días después a la presidencia del Frente Amplio.



“Luego de concluidas las instancias judiciales y al ya no ocupar mi lugar en la banca, siento que este es el escenario más adecuado para hablar sobre lo ocurrido y pronunciarme sobre mi visión de los hechos. Mi defensa nunca estuvo ni estará vinculada a la permanencia en tal o cual lugar, siempre estuvo en función de la verdad. Quienes me conocen saben que jamás milité con el fin de ocupar lugares, siempre me movilizaron las ideas y es lo que sigo sosteniendo”, escribe en la carta.

Calumnias y ataques

“Estas líneas no pretenden victimizarme ni mucho menos”, aclara Núñez, y agrega: “Pero es necesario decir que durante este año transité momentos muy dolorosos y complejos. Fui objeto de todo tipo de calumnias, ataques y acusaciones, que no solo me afectaron en lo estrictamente personal, sino que además impactaron en mi familia y seres queridos, principalmente en mis hijas”.

Luego, repasa el devenir de las denuncias en su contra: “A pesar de todas las mentiras contra mi persona que se reprodujeron a través de redes sociales y en algunos medios de comunicación, se demostró en la Justicia que en uno de los casos fui objeto de difamaciones e injurias. Y, en el otro, la denuncia por violencia de género que se realizó contra mi persona terminó archivándose, sin que correspondiera ningún tipo de derivación penal respecto a la misma. Todo esto refuerza mi firme convicción personal de no haber cometido ninguna falta ética ni delito alguno”.

Por último, alude a los avances legislativos en materia de combate a la violencia de género y a su caso en particular: “Antes de despedirme, quisiera aportar humildemente una visión en cuanto al proceso que me tocó vivir. Sigo pensando que existen herramientas legales muy valiosas que se conquistaron y deben ser protegidas. Sin embargo, algunas veces, cuando se producen manejos espurios de las mismas, lo que se hace es dinamitar los avances que protegen a las personas en situación de violencia, aumentando el descreimiento respecto a dichos instrumentos”.

“Quiero agradecer a todas las personas que se solidarizaron conmigo y mi familia, a todos aquellos que creyeron en mí en el momento más difícil de mi vida, a mis amigos, compañeros y compañeras, especialmente a mis hijas, que siempre estuvieron acompañándome en este doloroso proceso por el que transité”, manifiesta, y concluye: “Con la presentación de la renuncia a la responsabilidad para la que fui electo, se cierra una etapa en mi vida, pero se abren otras que sin dudas serán de esperanza”.

