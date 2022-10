Gandini volvió a hablar de los tiempos de Fiscalía y preguntó por la fuga de Morabito

Política

El senador del Partido Nacional Jorge Gandini volvió a hacer declaraciones públicas luego del comunicado oficial que emitió la Fiscalía General de la Nación rechazando sus declaraciones en un evento privado junto a militantes en el que criticó y comparó la “velocidad” de la actuación de fiscales en casos que involucran al gobierno y los del gobierno anterior. Además, volvió a hace referencia al caso que lo vio involucrado en el tema: la fuga de Roco Morabito.

“Nosotros llevamos dos años y medio, esto debe tener cuatro, el fiscal no hizo ni una averiguación todavía, ¿cómo nos metemos ahí? Está difícil. Ahora, cuando nos toca averiguarnos a nosotros van rapidísimo, cuando tenemos algún problema nosotros, los fiscales son de una velocidad increíble. Da la impresión, lo voy a decir clarito, porque a mí me gusta decir las cosas como pienso, de que ganamos el gobierno, pero no ganamos el poder, el proceso de conquistar el poder es mucho más largo que el de conquistar el gobierno y recién estamos acercándonos a conocerlo como se maneja”, había considerado en ese entonces el legislador.

Tanto la fiscal Gabriela Fossati como el Ministerio Público respondieron y pidieron que, en caso de que alguna persona tenga alguna denuncia fundada al respecto a la actuación de los fiscales “tiene abierto todos los canales para hacerlo con las máximas garantías”. “Resulta inconveniente realizar aseveraciones de carácter genérico con respecto a la buena fe e independencia técnica de las y los fiscales, uno de los pilares en los que se asienta el sistema procesal penal”, sostiene el comunicado de la Fiscalía.

Finalmente, el domingo Gandini volvió a hablar y sostuvo que los tiempos pasan y algunos casos quedan “muy muy rezagados” y que desea que esas cosas “se muevan más”.

“Yo ponía uno, del cual tengo poca novedad, que es el caso de la fuga de Morabito de Cárcel Central”, recordó Gandini, y agregó que el mafioso italiano “obviamente fue ayudado”.

“Ese día justo las cámaras no estaban y pudo salir por una venta, saludó a una vecina, bajó por un ascensor, se tomó un taxi en la esquina nadie lo vio. Con lo de Morabito no sabemos nada, ¿cuántos años tiene? Dos años y medio hace que estemos nosotros en el gobierno. ¿Cuántos hace? ¿Cuatro años? No sabemos nada”, volvió a criticar.