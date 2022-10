Gandini: “El Mides era la cueva comunista donde la joda era imponente”

Política

El senador Jorge Gandini visitó el jueves la ciudad de Mercedes con motivo del lanzamiento de la Lista 250 para las elecciones de la juventud del Partido Nacional.

Tras la conferencia de prensa de rigor, Gandini mantuvo una charla informal con militantes, cuyo contenido fue registrado por el medio local Agesor. Durante la conversación, Gandini fue crítico con la gestión frenteamplista en ASSE y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), y lamentó que no se produjeran mayores acciones desde el punto de vista judicial.

“Estamos en dos años y medio [de gobierno] y hay cosas que no se hicieron hasta ahora y difícilmente se vayan a hacer. Se han hecho auditorías, muchas, que no obtuvieron los resultados que se suponía que iban a tener y otras no se hicieron o no se hicieron adecuadamente. Uno debería suponer que en ASSE tendría que haber varias cabezas colgadas por ahí; sin embargo, no ha pasado nada. En el Mides hubo auditorias y denuncias y después no pasó más nada con nada. Ahí hubo de todo, esa era la cueva comunista donde la joda era imponente. Pero no vimos los resultados", expresó.

Posteriormente, y tras repasar los pormenores de la sonada fuga del mafioso italiano Rocco Morabito, Gandini sugirió que los fiscales actúan a dos velocidades: son rápidos para investigar temas que involucran al actual gobierno y lentos cuando se trata de asuntos de la administración anterior.

“Nosotros llevamos dos años y medio, esto debe tener cuatro, el fiscal no hizo ni una averiguación todavía, ¿cómo nos metemos ahí? Está difícil. Ahora, cuando nos toca averiguarnos a nosotros van rapidísimo, cuando tenemos algún problema nosotros, los fiscales son de una velocidad increíble. Da la impresión, lo voy a decir clarito, porque a mí me gusta decir las cosas como pienso, me da la impresión de que ganamos el gobierno, pero no ganamos el poder, el proceso de conquistar el poder es mucho más largo que el de conquistar el gobierno y recién estamos acercándonos a conocerlo como se maneja”, consideró el legislador.

“Todavía tenemos muchas dificultades. Muchas de esas auditorías hay que hacerlas con funcionarios públicos y dejaron instalado un sistema de funcionarios que está copado, con funcionarios de carrera que pertenecen a otras ideas, a veces está difícil gobernar”, se quejó.

Finalmente, lamentó una presunta falta de vigor a la hora de enfrentarse a la “izquierda”.

“Somos pocos los que nos enfrentamos a la izquierda, duros, para demostrar lo que han sido y lo que son. No tenemos un frente de batalla duro, que pueda enfrentar a los comunistas, a los tupamaros, que son gente con mucha espalda. con mucho respaldo, mucho equipo”, señaló.