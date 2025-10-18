Fue imputado el hombre que quiso abusar de joven en Cordón; irá a prisión preventiva

Montevideo Portal
El hombre que tomó por la fuerza e intentó abusar de una mujer joven el sábado pasado en la intersección de las calles Juan Paullier y Chaná, en el barrio Cordón, fue imputado en la jornada de este sábado.
Según informó el director de Comunicación del Ministerio Público, Javier Benech, el fiscal de Delitos Sexuales de cuarto turno, Maximiliano Sosa, formalizó la investigación por abuso sexual, tentativa de rapiña y lesiones personales.
Así, se dispuso prisión preventiva de 120 días mientras continúa la investigación.
Tal como informáramos, el delincuente fue detenido en la noche del viernes en la intersección de las calles Martín C. Martínez y Colonia, no muy lejos del lugar de los hechos.
Se trata de un hombre de 38 años, con 16 antecedentes penales, todos por delito de hurto y rapiña.
La Policía lo había identificado ese mismo viernes. El subjefe de Policía de Montevideo, Carlos Rodríguez, explicó que se desplegaría el denominado Operativo Boliches, una serie de acciones de patrullaje y control en las zonas de Cordón y el Centro para prevenir hechos delictivos.
