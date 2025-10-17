Policiales

Fue detenido el hombre que quiso abusar de joven en Cordón; declara en Fiscalía el sábado

Montevideo Portal

Efectivos de la Jefatura de Policía de Montevideo detuvieron al hombre que tomó por la fuerza e intentó abusar de una mujer joven el sábado pasado en la intersección de las calles Juan Paullier y Chaná, en el barrio Cordón.

Según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la Jefatura, el victimario fue aprehendido en la intersección de las calles Martín C. Martínez y Colonia, no muy lejos del lugar de los hechos.

Se trata de un hombre de 38 años, con 16 antecedentes penales, todos por delito de hurto y rapiña. La Policía lo había identificado este mismo viernes. El subjefe de Policía de Montevideo, Carlos Rodríguez, explicó al citado medio que se desplegaría el denominado Operativo Boliches, una serie de acciones de patrullaje y control en las zonas de Cordón y el Centro para prevenir hechos delictivos.

Se espera que comparezca ante Fiscalía y sea imputado este sábado 18.

Montevideo Portal