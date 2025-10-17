Policía identificó al hombre que quiso abusar de joven en Cordón y anunció más patrullaje

Policiales

La Jefatura de Policía de Montevideo identificó al hombre que tomó por la fuerza e intentó abusar de una mujer joven el sábado pasado en la intersección de las calles Juan Paullier y Chaná, en el barrio Cordón de Montevideo.

“Ya tenemos identificado al victimario. Estamos esperando que en las próximas horas la Fiscalía nos libere la orden de detención para poder llegar a él y proceder a someterlo a la Justicia correspondiente”, dijo el subjefe de Policía de Montevideo, Carlos Rodríguez, en diálogo con Telemundo (Canal 12).

El jerarca afirmó que “no es común” un caso de este tipo. “Por suerte, no son casos que se repitan en el tiempo, pero este tipo de hechos ocurren y solicitamos a las personas que, de ocurrir ese hecho, sea denunciado”, agregó.

Rodríguez anunció que la Policía desplegará el denominado Operativo Boliches, una serie de acciones de patrullaje y control en las zonas de Cordón y el Centro para prevenir hechos delictivos.

“Vamos a aumentar nuestra fuerza en el lugar dado el aumento de personas que transcurren y que andan en la zona los fines de semana. El fin es brindarle a la gente que viene a los pubs, boliches y restaurantes la tranquilidad de que puedan concurrir al lugar”, explicó.

El número dos de la Policía montevideana comentó que “tampoco” se van a permitir disturbios para que la gente vaya de forma “pacífica”. “Estamos incrementando la presencia y la fuerza efectiva en la zona con patrullaje intenso, personal pie a tierra y personal de investigaciones”, añadió.

Fuentes de la Policía de Montevideo afirmaron a Montevideo Portal recientemente que la mayoría de las denuncias hechas en las últimas semanas en Cordón fueron a causa de roturas de vidrios de autos y vandalismos en viviendas, por ejemplo, grafitis o intentos de romper ventanas.

Agregaron que, según diagnósticos hechos en los últimos meses sobre la base de cifras de denuncias por hurtos, uno de los mayores problemas que tiene la zona de Cordón es la cantidad de personas en situación de calle.

