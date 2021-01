Frente Amplio y oficialismo discreparon en el Parlamento por el ascenso de un coronel

Política

El ascenso del coronel Jorge Ignacio Fernández Zamora no logró los votos del FA por su relación con el caso de Pedro Mato Narbondo, prófugo buscado por la Justicia de Uruguay y la de Italia.

La Comisión Permanente del Parlamento, integrada por cuatro senadores y siete diputados, sesionó este martes para votar las venias de ascenso de tres coroneles a pedido del Poder Ejecutivo. Dos de ellas, las de Luis Mangini y Julio Ifrán, fueron aprobadas con los votos de los 11 legisladores presentes, mientras que la restante, la de Jorge Ignacio Fernández Zamora, encontró discrepancias y finalmente se aprobó con seis votos, ya que el Frente Amplio no acompañó.

Quien tomó la palabra para justificar la negativa del Frente Amplio fue el senador Óscar Andrade, quien señaló que Fernández Zamora "estuvo implicado en una circunstancia por lo menos extraordinariamente confusa y complicada con la Justicia el año pasado".

Andrade hizo referencia al caso de Pedro Mato Narbondo, un militar retirado vinculado a crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar, quien está prófugo de la Justicia desde 2013. Se presume que está fuera del país, pero hizo el trámite llamado "revista de existencia" en el Regimiento de Caballería número 1 de Rivera para cobrar la jubilación.

Mato es buscado por la Justicia uruguaya pero también por la italiana, ya que en aquel país lo condenaron el 8 de julio de 2019 a cadena perpetua tras un juicio por el Plan Cóndor.

La vinculación de Fernández Zamora con este caso es que él era el jefe de la brigada de Rivera en donde Mato logró hacer el trámite a pesar de considerarse prófugo.

Andrade recordó cuando la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad "investigó cómo es que accedió a la revista de existencia en la brigada de caballería en la que estaba al frente Fernández", y el ahora coronel ascendido a general presuntamente mintió sobre su participación en el caso, ya que afirmó no conocer a Mato Narbondo.

"Cuando es convocado por la fiscal para declarar como testigo declara que no conocía a Mato Narbondo. En circunstancia posterior el funcionario declara que no solamente lo conocía sino que pidió para hablar con él cuando fue a firmar la revista de existencia. Es cierto que la Justicia laudó, pero no laudó sobre el fondo", dijo en referencia a que Fernández Zamora fue absuelto por este caso.

"Lo que en primera y segunda instancia lauda la jueza y el Tribunal de Apelaciones es que no es falso testimonio porque no formaría parte del proceso penal las declaraciones ante la Fiscalía. Ahora, en términos éticos claramente es reprobable que alguien omita información ante un fiscal que tiene que ver con crímenes de lesa humanidad", apuntó el senador.

Según Andrade, "las sentencias no dicen: 'Dijo la verdad'. Lo que sostienen es que el falso testimonio no configura por un tecnicismo jurídico".

Por otro lado, Andrade se refirió que "algunas posturas públicas" que el coronel expresó en sus redes sociales en contra del movimiento feminista que "son denigrantes". "Nos parece que no corresponden y son denigrantes a un movimiento que combate una de las desigualdades más fuertes, que es la desigualdad de género", agregó Andrade.

Posteriormente, el senador nacionalista Gustavo Penadés pidió la palabra para "dejar claro" que "el motivo por el cual el Poder Ejecutivo solicita esta venia, vinculado a los temas judiciales a los que se hace referencia, están relacionados a que tanto la sentencia de primera instancia como la del Tribunal de Apelaciones no solamente refieren a temas de asuntos formales, residen en asuntos de fondo también".

Según Penadés, "el Tribunal de Apelaciones no solamente falla por no reunir las condiciones ni las garantías del debido proceso que el fiscal debía saber que debía cumplir sino porque se entiende por parte del tribunal que no se reunían las condiciones para ser imputado dicho coronel por el delito de falso testimonio".

El senador nacionalista dijo que Fernández Zamora es un oficial que "reúne las condiciones establecidas" para ejercer el cargo de general del Ejército.

