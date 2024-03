Frente Amplio defiende a Orsi ante “agravios” y “acusaciones infundadas” de Romina Celeste

Política

El Frente Amplio emitió este lunes una declaración en apoyo al precandidato Yamandú Orsi, luego de que Romina Celeste Papasso lo acusara de agredir a una mujer trans hace más de una década, algo que fue desmentido por el exintendente canario.

Además, en una resolución de la Mesa Política, la oposición consideró “fundamental un pronunciamiento de todos los partidos políticos que propugne por el desarrollo de campañas limpias”, y realizó un llamamiento a dejar de lado los “ataques personales”.

“La Mesa Política del Frente Amplio, reunida en el día de la fecha, manifiesta su más profunda preocupación por el deterioro de la campaña política, donde se busca agraviar a uno de nuestros precandidatos a la Presidencia de la República, compañero Yamandú Orsi, con acusaciones infundadas y difundidas a través de las redes sociales”, sostuvo la declaración emitida este lunes.

“En este sentido, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de una campaña electoral sin agravios, con un debate respetuoso, elevado, donde se contrapongan ideas, proyectos de país y en la que exista un financiamiento transparente”, agregó el escrito.

En política no vale todo.

Este domingo, el precandidato del Frente Amplio se refirió por primera vez al tema, luego de que la denuncia de Papasso a través de redes sociales se hiciera pública en la noche del jueves.

En rueda de prensa, el exintendente canario desmintió categóricamente lo dicho por la militante del Partido Nacional y señaló que “era un disparate”.

“En principio me pareció una mentira de esas menores, pero después me di cuenta de que era algo más serio. En Uruguay no vale todo, no puede valer todo. Esto es un tema político, de movida de campaña, que acá en Uruguay no estamos acostumbrados. Mucha estructura atrás, mucha cuestión difusa. Esto escaló de forma inusual. Es un disparate. Pero no hay que entrar en el juego, esto es un juego muy bien armado. No sé quiénes están detrás de esto. Cada cual se tendrá que hacer cargo”, sostuvo.

Ante la pregunta de si hará denuncia judicial, el candidato respondió: “Veremos, veremos”. “Hay que tener mucho cuidado con el tema del manoseo de la Justicia. Es cierto que se puede incurrir en injuria y difamación, causa mucho daño. Hay que tener mucho cuidado”, indicó.

Antes de la declaración de este lunes de la Mesa Política, Orsi ya había recibido en el correr del fin de semana el respaldo de distintos dirigentes del Movimiento de Participación Popular (MPP) y de otros sectores del Frente Amplio.

El precandidato blanco Álvaro Delgado, en tanto, dijo este lunes que “lo más garantista” era presentar el tema ante la Justicia.

“Ella [por Romina Celeste] dijo que lo hablaba solo a título personal, deslindando al partido. Cuando hay una denuncia de este tipo, que aparecen en redes y a veces no aparecen otros nombres, lo bueno es que la Justicia lo determine. Es lo que yo haría, ir a la Justicia para aclarar esta situación. Lo mejor y más garantista es que lo dirima la Justicia. Con garantía para todos”, afirmó.

