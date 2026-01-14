Fratti “pidió disculpas” al sector lechero tras declaraciones sobre deuda de Venezuela

Política

Luego de que el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, asegurara que el dinero de la deuda que tiene Venezuela con la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole) “está perdido” y productores lecheros respondieran en un comunicado, se reunieron las partes en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Conaprole realizó en 2021 una demanda internacional contra el gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, por la deuda que mantenían las autoridades de ese país con el sector en Uruguay, la cual superaba los US$ 30 millones.

Pese a ello, la denuncia fue por US$ 60 millones, ya que se generaron daños y perjuicios para los productores uruguayos.

Luego de que el sector lechero rechazara la postura de Fratti, la sede de la cartera fue el escenario de una reunión convocada por el ministro en la que ambas partes intercambiaron sobre sus posturas.

En diálogo con Montevideo Portal, Justino Zavala, productor del sector y tesorero de la Agremiación de Tamberos de Canelones, aseguró: “Fratti aceptó que lo que habíamos dicho nosotros era lo correcto” y “pidió disculpas”.

Además, contó que en la instancia se habló de la instancia judicial en la que se encuentra hoy la demanda y cómo se realizó en primera instancia el negocio con Venezuela.

Por otro lado, explicó que se trataron otros temas, entre ellos, el viaje a China que realizará el presidente de la República, Yamandú Orsi. Instancia que para el sector interesa ya que tienen como objetivo buscar posibilidades en ese mercado.

