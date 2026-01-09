Un viaje a Tokio: la invitación que Orsi recibió y aceptó para este 2026

La agenda de viajes del presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió su primera invitación de este 2026. El mandatario aceptó el convite del canciller nipón, Horii Iwao, para viajar a Tokio, un destino que prevé visitar este 2026, dijeron fuentes de la Cancillería a Montevideo Portal.
La invitación, que fue entregada en el marco de una reunión entre el canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, y el canciller japonés, también fue extendida a la vicepresidenta Carolina Cosse.
Tal como informáramos, Orsi también tiene previsto viajar a China. El mandatario visitará el país asiático en una misión junto a empresarios locales para fortalecer los vínculos con la potencia.
