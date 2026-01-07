“Fuera de lugar”: sector lechero por dichos de Fratti sobre deuda de Venezuela

Política

Luego de que el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, asegurara que el dinero de la deuda que tiene Venezuela con la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole) “está perdido”, productores lecheros emitieron un comunicado.

Conaprole realizó en 2021 una demanda internacional contra el gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, por la deuda que mantenían las autoridades de ese país con el sector en Uruguay, la cual superaba los US$ 30 millones.

Pese a ello, la denuncia fue por US$ 60 millones, ya que se generaron daños y perjuicios para los productores uruguayos.

Las declaraciones de Fratti generaron la reacción de los integrantes del sector lechero. Álvaro Quintans, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), dijo a Montevideo Portal que “resulta preocupante que un ministro de Estado considere que dicha deuda está perdida, dado que este dinero no es ninguna empresa extranjera, sino es dinero de 1.400 productores lecheros de todo el país”.

Además, mencionó que “la deuda impacta, sobre todo, a los productores cooperativos”. Según explicó, el 80% de los productores de Conaprole son familias y pequeños productores, a los cuales “este dinero les incide fuertemente”.

“Nos entristece que un ministro de Estado se refiera de esta manera. Nos pone muy tristes”, afirmó.

En la misma línea, aclaró que el precio al que se le vendió la leche a Venezuela es el mismo al que el Estado venezolano les compraba a la empresa de Nueva Zelanda Fonterra y a Sancor, de Argentina.

Para Quintans, las declaraciones de Fratti están “fuera de lugar”.

“Si el ministro considera que es una deuda perdida, de parte de los productores lecheros estamos convencidos, y vamos a trabajar y vamos a hacer todo lo posible para que no, porque este dinero no va para ninguna empresa, sino a todos los productores lecheros de este país”, sentenció.

Por otro lado, las gremiales del sector lechero emitieron de forma unánime un comunicado, en el que afirman que “resulta preocupante que un ministro de Estado considere que dicha deuda ‘está perdida’, en tanto corresponde al gobierno —cualquiera sea la administración de turno— defender los intereses de sus ciudadanos y, en particular, de los productores lecheros”.

