“A Francisco se le ocurrió nadar”: vallado acuático para elefantes marinos en Piriápolis

La subprefectura de Piriápolis realizó un vallado en las aguas próximas al lugar en el que se encuentra la elefanta marina que dio a luz días atrás y permanece en la costa con su cría, bautizada Francisco.

La acción de protección aguas adentro fue mostrada por la ONG Rescate Fauna Marina, desde donde también indicaron que el vallado fue movido, debido al desplazamiento de los animales. El objetivo es impedir que embarcaciones o bañistas se acerquen.

“Al niño Francisco se le ocurrió salir a nadar, y se corrió casi 80 metros del lugar original. Así que tuvimos que mover todo. Y tenemos que pensar que va a volver a hacerlo”, señalaron desde la ONG en un video que publicaron en sus redes sociales.

El ciclo de lactancia es de 25 días, por lo que se espera que permanezcan juntos varios días más.

En el área cercana a la playa donde se encuentra, ya se cuenta con un cercado perimetral preventivo.

