Fiscalía de Paraguay pidió videos de Marset y activó averiguaciones sobre su paradero

La Fiscalía de Paraguay se comunicó con representantes de la Fiscalía uruguaya para obtener más información sobre el narcotraficante Sebastián Marset, luego de la difusión en Telenoche, de Canal 4, de un video en el que se lo ve y oye hablando sobre su situación, y audios en los que reivindica su inocencia y critica la cobertura mediática de los últimos días sobre su persona.

Marset tiene una requisitoria internacional de código rojo desde febrero de este año, a partir de la investigación llamada A Ultranza Py, una investigación de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay.

A partir de la cooperación entre las fiscalías de ambos países, los materiales en los que habla Marset quedaron en poder también de los investigadores paraguayos, según informó MVD Noticias y confirmó Montevideo Portal.

El fiscal de Asuntos Internacionales de Paraguay, Manuel Doldán, contó al programa de radio La Gran 730, del medio paraguayo ABC, los pasos que dio en cuanto supo de la divulgación. “Estamos realmente un poco ajetreados y desorientados en el globo. Nosotros también hemos receptado la información” a través de una corresponsal paraguaya en Uruguay, dijo. “Inmediatamente yo me puse en contacto con la Fiscal de Asuntos Internacionales de Uruguay anoche. Ella tampoco sabía más que eso, más que lo que era de fuente abierta”, agregó.

Sobre el paradero de Marset, cuyos mensajes fueron emitidos desde un celular con característica de Sudáfrica, Doldán afirmó que en la madrugada de este viernes se puso en contacto también con el embajador de Paraguay en ese país, Juan Ignacio Livieres, y también con el exembajador Rubén Darío Ortiz. “Ellos están haciendo ya las averiguaciones internas de cuestiones vinculadas a asuntos migratorios. No es muy fácil que eso esté registrado”, afirmó, y aclaró que en caso de que se haya hecho tal registro, posiblemente no sean “documentos reales”.

“Entonces estamos abocados a la tarea de averiguación. Más que eso no sabemos. El único indicio razonable que tenemos es el número de IP de donde se habría comunicado, desde donde habría enviado la señal de video, y eso nos lleva a Sudáfrica. Pero también sabemos que existen mecanismos informáticos de alteración de esas rutas de transmisión de información electrónica. Entonces no podemos saber si eso realmente fue una comunicación real o fue una aplicación de desvío de de IP”, explicó el fiscal, que dijo estar en conocimiento de varios mecanismos para ocultar o falsear el origen de una llamada.

En ese sentido, apuntó que “no sería usual que una persona que esté en proceso de fuga utilice documentos auténticos para cruzar frontera”. Y agregó: “Eso nos desorienta en un primer momento, pero puede pasar de todo. No, debería cruzar fronteras con una notificación roja en Interpol porque Sudáfrica forma parte de la red global de Interpol. Y yo no tuve retorno de Interpol Sudáfrica de la potencial presencia de él en ese lugar. No obstante, estamos ya adelantándonos en el rastreo”.

En tanto, el embajador Livieres manifestó también a la radio ABC que hasta el momento la representación diplomática guaraní no ha sido informada de que Marset haya ingresado legalmente a Sudáfrica o Mozambique “con el pasaporte uruguayo válido”.

Interpol tiene convenio con 195 naciones, entre las cuales figuran los 54 países de África.

