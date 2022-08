"Podrido, me tienen": habló Sebastián Marset y pidió que se muestren pruebas en su contra

Política

Montevideo Portal

Mientras el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el canciller Francisco Bustillo esperan para comparecer este proximo lunes en el Parlamento para informar sobre la entrega de un pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, y la subsecretaria de Relaciones Exteriores (MRREE), Carolina Ache Batlle, niega su participación en el trámite, el destinatario del documento se comunicó esta tarde a través de un video con Telenoche, el informativo de canal 4, desde un teléfono cuya característica pertenece a Sudáfrica.

“Dejen de hablar”, se escucha decir a Marset, quien emite su mensaje desde el interior de un auto, con su rostro cubierto por un tapabocas y lentes de sol.

“No tiene nada que ver Alejandro Balbi; ni eso respetan”, planteó el uruguayo, que sigue prófugo de la Justicia de Paraguay, y agregó: “Es un abogado e hizo su trabajo. Así como hablan de él, hablan de presidentes como Mario Abdo y Lacalle. Ya se fueron al tema político; yo no tengo nada que ver”.

El narcotraficante también dijo que su esposa “nada tiene que ver con sus cosas”, y agregó: “Como dicen ahí, que lavado de dinero, que empresas a su nombre... Ella creó una empresa pero nunca se utilizó y fue creada con 300 dólares, y cuando hablan dicen que la empresa tenía un capital de no sé cuántos millones. Todos hablan porque tienen lengua”.

Documento en mano.

En su video el narco también aprovechó para mostrar una foto del polémico pasaporte uruguayo donde se puede ver la fecha de emisión desde Cancillería (28 de octubre de 2021) y la autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección Nacional de Identificación Civil.

“No tienen pruebas de nada de lo que dicen. Ahí van a ver mi pasaporte. Tiraron fechas de todos lados. Ninguno le pegó. Están tirando a ver si embocan algo pero no han embocado nada. Si juegan al 5 de Oro o a la Lotería, no van a embocar ninguno tampoco. Están errando lejos”, comentó, algo ofuscado.

“Dejen de hablar tanta cosa de la gente. No respetan nada. No sé cuánto ganan por todo lo que hacen y por salir en la tele pero está un poquito incómoda para mi, un poquito bastante. Les pido por favor que terminen con eso. Si tienen pruebas de algo, hablen tranquilos. Pero no tienen pruebas de nada de lo que dicen. Ni siquiera tienen en qué fecha de cuando fui liberado y cuándo me dieron el pasaporte. No se cansan de hablar, en todos los países, en todas las redes, en todos los canales. Podrido me tienen”, concluyó.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, vinculó a Marset con el crimen en su tierra del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

Montevideo Portal