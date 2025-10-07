Fiscal pedirá pena máxima para Gustavo Penadés en causa por explotación sexual

Judiciales

Fiscalía pedirá la pena máxima para el exsenador nacionalista Gustavo Penadés, según informó el periodista Eduardo Preve y confirmó Montevideo Portal con fuentes del caso.

De acuerdo con Preve, la acusación se presentará este miércoles 8 de octubre ante la Justicia.

Isabel Ithurralde, fiscal a cargo de la causa luego de que Alicia Ghione abandonara la investigación, pedirá una condena por “un 70% de los 22 delitos que tiene imputados”, según supo Montevideo Portal. De acuerdo con Preve, esto se traduciría en 16 años de cárcel para el exlegislador blanco.

Este 10 de octubre caduca el plazo para la medida cautelar, por lo que la Fiscalía prepara la presentación formal de la acusación con los elementos que haya recabado para dar comienzo al juicio.

Penadés continúa en prisión preventiva en la Cárcel de Florida por más de 20 delitos de explotación sexual, a la espera de que avance el juicio y se emita sentencia en su contra.

A fines de setiembre, el exsenador concedió una entrevista al semanario Búsqueda en la que insistió en que no abusó de menores de edad y arremetió contra Ghione.

Este martes declara en el juicio Federico Rodríguez, expolicía que fue condenado por delitos de cohecho calificado especialmente agravado y asociación para delinquir en el marco del caso Penadés.

