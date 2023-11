“Ya se lo pasamos”: chats de Taroco y el policía que investigó ilegalmente a Mastropierro

Judiciales

El exdirector del Comcar y exjefe de Inteligencia Carcelaria, Carlos Taroco, está imputado por intentar obstruir la investigación de la Fiscalía en el caso de explotación sexual en contra del exsenador del Partido Nacional Gustavo Penadés.

Además de Taroco, el policía Federico Rodríguez también está imputado dado que se pudo comprobar que ambos coordinaron tareas ilegales para armar un diagrama e intentar obtener información de algunas de las víctimas, entre ellas el joven Jonathan Mastropierro.

Los chats de WhatsApp entre Taroco y Rodríguez que posee la Fiscalía dejan en evidencia que los efectivos trabajaban para Penadés y no investigaban a Mastropierro por los delitos de estafas que cometió, según dio cuenta El Observador.

En una serie de audios que ambos se enviaron, Taroco le dijo a Rodríguez que “el tema” era “ubicarlo”, en referencia a Mastropierro. El policía le respondió al jerarca que el joven denunciante había aceptado su solicitud de Instagram, pero que en ningún momento dialogaron.

“No, porque él me autorizó a seguirlo, pero él no me sigue. Mi cuenta no soy yo, es una mina. Entonces menos que menos me va a hablar. Hay un margen de posibilidad de que yo le escriba pero no lo veo viable. Él me puede llegar a dar lugar, hablando mal y pronto, como puto para hablar entre nosotros pero no sé si se va a abrir”, indicó Rodríguez.

Taroco agrega que “estaría buenísimo hacer un diagrama de este loco”. “Fede, en el diagrama vamos a poner todos los amigos de él, el grupo de amigos más cercanos y todos esos gurisitos que andan ahí y que posiblemente pueden ser los denunciantes o los testigos. Todos manijeados por él”, agrega el exdirector del Comcar, y Martínez responde: “Ni bien lo tengamos ya se lo pasamos, jefe”.

