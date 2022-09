Fiscal le tomó declaración a Heber por amenazas y dijo que “tiene que estar preocupado”

Judiciales

Montevideo Portal

Erwin Parentini, alias "Coco", barrabrava de Peñarol, está recluido en un módulo de máxima seguridad: el 25. En una requisa a su celda, efectivos de la Policía encontraron (según la versión de su abogado) o él entregó (según el fiscal) dos cartas con amenazas dirigidas al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y al director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza.

Por estos textos, el fiscal Fernando Romano, a cargo de investigaciones sobre barrabravas, concurrió este jueves al Ministerio del Interior para tomarle declaración a Heber. A la salida de la sede de la cartera, en el Centro de Montevideo, el fiscal respondió las consultas de los periodistas de Subrayado y Telemundo, a quienes les informó que mantuvo “una entrevista con el señor ministro” en la que recabó “declaraciones sobre los hechos de pública notoriedad en cuanto a las amenazas recibidas a través de unas notas presentadas presuntamente por un recluso, que está hace años ya privado de libertad: Parentini”.

El fiscal explicó que “esas notas querían provocar un traslado de un lugar donde estaba recluido, que es el módulo 25, que es el módulo de máxima seguridad, y lo que está buscando - por lo menos en el tenor de las notas, eso es lo que deja planteado - es un traslado de ese lugar para tener comunicación”.

El abogado de Parentini, Sebastián Puppo, plantea en cambio que las cartas no fueron entregadas por su defendido, sino encontradas durante una requisa. Consultado al respecto, el fiscal respondió que “en las requisas aparecieron esas notas y Parentini se las entregó al oficial", y agregó: "Eso es lo que yo tengo informado y fue lo que declaró el oficial en el día de ayer”.

“La información que tenemos es que las cartas estaban en la celda y, en la requisa, Parentini se las entrega al funcionario policial. Esas cartas se las da el oficial ayudante al director del módulo, el capitán Díaz, y el capitán Díaz inmediatamente pone en conocimiento al director del INR [Instituto Nacional de Rehabilitación], el general retirado Luis Mendoza”, relató.

Para el fiscal, “las amenazas se infieren” cuando la persona privada de libertad dice “bueno, no me pueden tener acá encerrado como si fuera un bicho, yo sé, conozco a mucha gente que sale de acá, del penal, o de la cárcel; sabemos dónde están, sabemos dónde viven, adónde concurren”.



Antecedentes

Romano recordó algunos antecedentes de Parentini que llevan a tomarse en serio sus textos: “En el año 2019 un hincha de Nacional falleció a consecuencia de una llamada telefónica, por la que hoy Parentini está cumpliendo una pena de 28 años dado que fue declarado autor intelectual. A finales del año pasado fue formalizado, y no sé si condenado, cuando el hincha de Flamengo fue lesionado gravemente a consecuencia de la llamada de esta persona, de este privado libertad. O sea que, por tanto, si ya lo hizo en dos oportunidades, no quita que lo pueda hacer otra vez más”.

Romano anunció que el recluso será trasladado el próximo martes a la Fiscalía. “Ahí conversaremos con él y con su abogado”, aseguró el fiscal.

“El ministro tiene que estar preocupado por los hechos. O sea, si bien se mostró bastante distendido, cuando le dicen que saben a qué lugares va, a qué lugares concurre… No solamente para él, sino para la propia familia, ¿no?”, concluyó Romano.

La defensa

El abogado de Parentini dijo a Subrayado que este miércoles se entrevistó con su cliente, quien le aseguró que “no era la intención de él” que las cartas llegaran a las autoridades.

Puppo dijo que los textos son “producto del encierro del que él mismo habla, porque la verdad es que el sistema de reclusión de la unidad número 25 no rehabilita”.

“Hizo esas cartas, pero en realidad no se las entregó a un efectivo policial para que les llegaran” a Heber y Mendoza, dijo el defensor, y agregó: “Se las encontraron, y esto es una gran diferencia”.

“Yo justo hoy tuve acceso a la carpeta investigativa, lo cual quiero agradecer al doctor Romano, al fiscal; y lo que declara el funcionario policial es que se hizo una requisa el día 9 de julio a las 15 horas aproximadamente en la cual no se encontró nada, ningún elemento contundente ni nada, y bueno... el funcionario policial quiso seguir revisando qué había en la celda y encontró esas cartas. Lo que él manifiesta es que Parentini y le dijo ‘son mías’; nada más”, agregó.

“Está catalogada esa carta como acta de incautación y el director de la unidad 25 también hace alusión a la requisa que se hizo”, dijo el abogado, y explicitó lo medular de su alegato: “Para que se configuré la amenaza tiene que llegar a destino, con la intención de la persona que lo hace. Yo puedo tener una carta en mi casa, enojado, puedo poner una amenaza a alguien, pero si yo no tengo la intención de que llegue a esa persona, no se configura el delito”.

Puppo cuestionó además la concurrencia del fiscal a la sede del Ministerio del Interior. “Yo no entiendo por qué el ministro del Interior no se hizo presente en Fiscalía a declarar como víctima, como presunta víctima (…) No entiendo por qué el fiscal tiene que ir al Ministerio del Interior, y por qué el ministro del Interior, que es presunta víctima, no fue a Fiscalía”, expresó, y dijo que su intención era presenciar la audiencia, pero por esta particularidad, no pudo.

Las cartas

Las dos cartas encontradas en la celda o entregadas por Parentini están dirigidas a Heber y Mendoza. “Ponete serio viejito que no andas con carros blindados ni mucho menos”, comienza una de ellas. “Por más que vos te creas Batman, sos de carne y hueso, por lo tanto, te cabe plomo. No subestimes a los presos: como vos tenés inteligencia, nosotros también la tenemos. No les tenemos miedo. Solo pedimos respeto y que no se burlen de nuestros derechos, ya que no estamos en dictadura”, agrega.

“La violencia se combate con violencia y no nos vamos a someter. Lo único que están creando son vicios que a su tiempo verán los resultados que no va a ser nada bueno. Si bien estamos con muchos años de penitenciaría, hay muchos amigos, compañeros que ya se van en libertad, y van al mismo shopping que ustedes al mismo estadio, cine, rambla, etcétera. No nos subestimen, ya verán los resultados. Un saludo fraterno; hasta la victoria siempre”, concluye una de las cartas.

A continuación, el texto de la otra carta escrita por Parentini:

“Para el señor Heber y Mendoza,

Tarda, pero llega. En esta carta quería expresarme por lo que estoy pasando. Les habla Erwin Parentini, alias Coco.

Desde hace cinco años vengo viviendo acoso policial, aislamientos en todos los lugares de mi país, castigos falsos, represión, etcétera.

Si bien no soy un santo y me hago cargo de todo lo que hice, ya lo estoy pagando con cárcel.

Me han transformado en modo bicho y pretenden que me comporte como un ser humano, aislándome de los presos, durmiendo engrilletado de pies y manos, reprimido con más de 50 disparos de bala de goma y muchas cosas más. No somos todos pichis como dicen; si bien los hay, tienen que saber discernir.

Si el hombre llegó a la Luna, imagínense un cerebro horas encerrado a lo que puede llegar.

Se los digo por experiencia propia.

El aislamiento de uno de la familia genera más violencia. No se olviden que muchos presos que son conocidos se van en libertad y van a los mismos shoppings, rambla, estadio que ustedes.

Coco”

Montevideo Portal