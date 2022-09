“Sé dónde vivís, cuántos hijos tenés”: las amenazas de Parentini a Heber y Mendoza

Judiciales

El fiscal Fernando Romano —que se encuentra investigando las amenazas de Erwin Coco Parentini al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y al director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza— detalló este miércoles algunos elementos del caso.

En primer lugar, aseguró que las amenazas “son importantes” por lo que “traslucen” o por lo que se puede “inferir” de estas. Comunicó que aún no se pudo reunir con ninguna de las dos víctimas, pero que se encontrará con el director del INR este miércoles y con el ministro el jueves.

El martes tomó declaraciones al director de la Unidad en la que está Parentini y al oficial que encontró las notas dentro de un cuaderno que tiene el privado de libertad. Comunicó que son dos cartas diferentes que a través de la escala de mano terminaron llegando a las autoridades.

Asimismo, indicó que, si bien las amenazas no dicen la palabra muerte, “se infiere que sí”. “No precisa decirlo, ¿no? Lo amenaza a él, a la familia. ‘Sé a dónde vas, sé a qué lugares concurrís, cuántos hijos tenés, tengo gente afuera’. Pero lo que está buscando la persona privada de libertad es salir de ese sector”, sostuvo en declaraciones a 970 Universal.

Romano afirmó que lo que está buscando el privado de libertad es que se le otorguen algunos beneficios que le fueron cortados. “Está buscando que las autoridades lo movilicen de ahí y le entreguen algún aparato celular, así puede comunicarse con el exterior”, dijo el fiscal.

“No van a trasladarlo, al menos eso es lo que tengo entendido, pero todavía no me entrevisté ni con el director del INR ni con el ministro. Seguramente me van a decir que no va a ser trasladado. Correspondía la denuncia formal para que la fiscalía tomara conocimiento y entendiera si corresponde formalizar a la persona que envió las cartas”, señaló.

Finalmente, sobre el contacto de Parentini con el exterior, Romano aseguró que no tiene teléfono, pero que recibe visitas.

“Si hay algún problema, hay un resorte del ministerio y del INR para suspender o reducir las visitas. Recuerden que este hecho es del 10 de julio, un hecho importante es que no quieran darle trascendencia y ahora se le está dando trascendencia al privado de libertad. Lo que sucedió en Argentina hace a uno repensar determinadas cosas que [parece que] no van a pasar, y después pasan”, concluyó.