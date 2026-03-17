Fernando Pereira, Rafael Correa y Michelini cenaron juntos en Montevideo este martes

Política

Montevideo Portal

Eduardo Correa, expresidente de Ecuador, se encuentra en Uruguay esta semana, luego de que llegara el lunes al país a través del Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Tal como informáramos, el exmandatario es parte de un programa de streaming para el que prevé entrevistar a una serie de jerarcas uruguayos, según pudo saber Montevideo Portal.

Correa fue recibido por el exsenador y dirigente del Frente Amplio (FA) Rafael Michelini, con quien el jerarca ecuatoriano mantiene una relación de varios años.

Tal es así que en la noche de este martes ambos fueron vistos cenando en un restaurante de Carrasco, acompañados por el presidente del FA, Fernando Pereira, según pudo saber Montevideo Portal.

La llegada del expresidente ecuatoriano al país generó polémica en las últimas horas y desde la oposición mostraron su descontento. El diputado blanco Juan Martín Rodríguez anunció que trasladó a las autoridades del Partido Nacional un pedido de hacer llegar a la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, su “rechazo en cuanto a recibir en su condición a este prófugo de la Justicia por delitos de corrupción”; en cambio, desde el oficialismo se matizó la situación: el senador Gustavo González aseguró que “no es Sebastián Marset”.

Por su parte, Cosse aseguró que se reunirá con Correa este viernes en La Huella de Seregni para una entrevista.

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