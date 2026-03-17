Cosse: “Me sorprendió” planteo de Sánchez sobre entes; Correa la entrevistará en el FA

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La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, se refirió a la propuesta del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, acerca de que las empresas públicas del país emitan acciones. En tal sentido, confesó que le “sorprendió” la iniciativa.

Tal como informáramos, Sánchez está afín a retomar una iniciativa planteada por el expresidente José Mujica acerca de que los uruguayos puedan comprar acciones de las empresas públicas. “Yo creo que tenemos que abrir paquetes de acciones para poder poner el ahorro nacional en las empresas públicas uruguayas, para que los uruguayos puedan hacer otras inversiones, como hicimos cuando armamos algunos de los parques eólicos en UTE”, comentó en diálogo con La Diaria Radio algunos días atrás.

Al respecto, la presidenta de la Asamblea General sostuvo que “no conocía para nada” la propuesta, pero reparó en que “cada uno es libre de proponer lo que quiera”.

“Habrá que conocer mejor su propuesta y hay ámbitos colectivos donde estas cosas tienen que trabajarse, porque estamos hablando ni más ni menos que de las empresas públicas”, valoró la expresidenta de Antel en rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).

De todas formas, Cosse aprovechó que el tema se puso sobre la mesa y aseguró que “hay una cantidad de cosas para poner en agenda” con respecto a las empresas públicas. Así, mencionó como ejemplos la política de energía, “qué lugar” se le dará al hidrógeno o cuál será la posición con respecto a la búsqueda de hidrocarburos.

“Hay una gran cantidad de cuestiones en agenda que me parece importante que hay que discutirlas en colectivo”, concluyó la vicepresidenta.

Por otro lado, Cosse fue consultada acerca de su entrevista con el expresidente de Ecuador Rafael Correa. Según señaló, concedió el intercambio “en un ámbito político”, y detalló que será en La Huella de Seregni (la sede del Frente Amplio) este viernes 20 de marzo. “No tengo ni idea” de qué temas tocará el periodista, apuntó.

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