Senador del FA tildó a Trump de “genocida” y habló de la visita de Correa: “No es Marset”

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El senador frenteamplista Gustavo González, representante del Partido Socialista en la bancada oficialista en la Cámara alta, fue consultado acerca de las críticas de la oposición por la llegada al país del expresidente de Ecuador Rafael Correa, quien se encuentra con asilo político en Bélgica tras haber sido condenado en 2022 a ocho años de prisión.

Si bien el legislador confesó no haber “estudiado el tema todavía”, deslegitimó el reclamo del diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, quien dijo que el líder ecuatoriano se encontraba “prófugo”. “No creo que un prófugo pase por varias aduanas”, dijo este martes en diálogo con el periodista Leonardo Sarro.

“Realmente, la oposición ya no sabe qué decir. ¿Pasó por todas las aduanas un prófugo? No es [Sebastián] Marset, que le dieron un pasaporte”, agregó.

Asimismo, se despachó con críticas contra el presidente estadounidense Donald Trump, quien dijo que sería “un gran honor tomar Cuba”. “Hoy se levantó con eso, mañana no sé con qué se va a levantar. Es un genocida. El problema del capitalismo es que no sale de su crisis y ponen la guerra en la agenda pública”, señaló González.

“Es una vergüenza, y más vergüenza es que haya legisladores de este país que pidan que Uruguay se sume a ese Escudo [de las Américas]. Estados Unidos tiene el mayor número de adicciones —más de 35 millones de personas son adictas— y vende el 56% de las armas al mundo. Es un gran negocio; no lo confundan con que es demócrata y que va a combatir el narcotráfico”, añadió.

Por otra parte, comentó que le gustaría ver “en qué contexto” el presidente Yamandú Orsi dijo que, de ser invitado, Uruguay participaría en la alianza de Estados Unidos. “Yo creo que no se pueden seguir los pasos de Trump en nada; hay que cuestionarlo totalmente. Es un hombre que está llevando al mundo a un problema por el que no vamos a tener años para vivir el arrepentimiento de lo que se está haciendo. Hoy más que nunca digo: fuera yanquis de América”, resaltó.

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