Policiales

Fernández Albín y reclusos de otros penales levantaron la huelga de hambre: los detalles

Montevideo Portal

El narcotraficante Luis Fernando Fernández Albín decidió levantar la huelga de hambre que venía realizando en protesta por las condiciones de su reclusión en la cárcel de Punta de Rieles.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó Montevideo Portal con fuentes del Ministerio del Interior, Albín comunicó el cese de la medida de protesta mediante una nota dirigida a las autoridades del centro penitenciario. También abandonaron la medida reclusos de otros penales que se sumaron en apoyo.

La huelga inició el pasado lunes. A través de una carta de puño y letra, un grupo de reclusos del Penal de Libertad manifestó su “apoyo al compañero” con “un ayuno de manera voluntaria y pacífica”: “Tenemos certeza de que se le vulneran algunos de los derechos que le corresponden como privado de libertad”.

A través de la medida, los presos solicitaron a las autoridades “tomar cartas en el asunto” y “poder mejorar sus condiciones de reclusión y tener mucho más benevolencia con las medidas últimamente impartidas a su régimen”, algo que no ven “como una medida considerable”.

Destacaron que Albín tiene familia y es necesario mejorar la situación en la que se encuentra retenido. “Pedimos que las autoridades se hagan presentes en la unidad en la que se encuentra”, indicaron como condición para levantar el ayuno.

El delincuente tomó la decisión de iniciar el ayuno para reclamar un cambio en su lugar de detención, buscando ser trasladado desde el centro de máxima seguridad donde se encuentra alojado hacia un espacio con condiciones supuestamente “más flexibles”.

La Justicia ya había rechazado en enero un habeas corpus presentado por su defensa, que alegaba que las actuales condiciones de reclusión atentaban contra su salud mental.

El líder narco cumple prisión preventiva tras ser imputado en una causa vinculada al tráfico de más de 2.200 kilos de cocaína incautados en Punta Espinillo y está recluido en Punta de Rieles bajo un régimen de alta seguridad, en un lugar que posee videovigilancia, escáneres, bloqueadores de celulares, sensores de movimiento, doble cerco y dobles muros perimetrales.

