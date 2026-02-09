Presos reclaman mejores condiciones para Fernández Albín e inician “ayuno pacífico”

Policiales

Montevideo Portal

Presos del Penal de Libertad comenzaron una huelga de hambre con motivo de que trasladen a Luis Fernando Fernández Albín a un sector con mejores condiciones, algo que también es reclamado por la defensa del narco detenido en Argentina.

A través de una carta de puño y letra, los reclusos manifestaron su “apoyo al compañero” Fernández Albín con “un ayuno de manera voluntaria y pacífica”. “Tenemos certeza de que se le vulneran algunos de los derechos que le corresponden como privado de libertad”, indica el texto al que tuvo acceso Montevideo Portal.

A través de la huelga de hambre, los presos le solicitan a las autoridades “tomar cartas en el asunto” y “poder mejorar sus condiciones de reclusión y tener mucho más benevolencia con las medidas últimamente impartidas a su régimen”, algo que no ven “como una medida considerable”.

Destacaron que Fernández Albín tiene familia y es necesario mejorar la situación en la que se encuentran retenido. “Pedimos que las autoridades se hagan presentes en la unidad en la que se encuentra”, indicaron como condición para levantar el ayuno.

Fernando Fernández Albín fue imputado por el tráfico de 2.200 kilos de cocaína incautados en agosto en Punta Espinillo y detenido hace algunas semanas en Argentina, país del que es oriundo.

Montevideo Portal