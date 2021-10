FUS señala que ministro Salinas “desconoce a la Junasa” y “se pone por encima de la ley”

Política

La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) realizó una conferencia de prensa sobre la situación de Casa de Galicia y en respuesta a la información que brindó el Ministerio de Salud Pública (MSP) al respecto.

El secretario general de la FUS, Jorge Bermúdez, dijo que el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, “ha tomado la resolución de desconocer a la Junta Nacional de Salud (Junasa), que es el organismo de dirección política del Sistema Nacional Integrado de Salud”.

“En diciembre del año pasado la Junasa, a propuesta y con los votos del Poder Ejecutivo, resolvió una investigación económico-financiera sobre tres instituciones: Casmu, Asociación Española y Casa de Galicia, y nombró veedores para poner en práctica dicho estudio. El trabajo se hace, los informes se terminan y nosotros reclamamos, en nombre de los trabajadores, el conocimiento de los informes que la Junasa encomendó”, señaló.

Bermúdez sostuvo que para su “sorpresa”, la respuesta fue “que el ministro decidió que esos informes son confidenciales y de no conocimiento de la Junasa”. “El ministro de Salud Pública toma una decisión que desconoce a la Junasa y se pone por encima de la ley, que, en octubre de 2007, en el gobierno del Frente Amplio, crea el Sistema Nacional Integrado de Salud y entre otras cosas la Junasa”, agregó.

El dirigente de la FUS señaló que el comunicado del MSP del jueves “reafirma” que se ataca y desestabiliza “a la institución Casa de Galicia”. “A la FUS le preocupa la fuente laboral, la atención de 42.000 usuarios y el futuro de casi 4.000 trabajadores entre médicos y no médicos, que al día de hoy están cobrando el salario”, añadió.

Bermúdez comentó que este jueves enviaron al presidente de la Junasa, Alberto Yagoda, una nota para que “convoque de forma inmediata a la Junasa para conocer los informes”. “Aquí la discusión está centrada en que, si Casa de Galicia solicita un crédito de 12 millones de dólares, no a través de un fideicomiso, sino a través de un préstamo directo por una institución, para eso tiene que tener un aval y ese es el resultado del estudio que la Junasa encargó. Pedimos que se pongan los estudios arriba de la mesa y se sepa si hay viabilidad o no, no solo para decidir ese préstamo, sino para el futuro de estas instituciones y en particular, de Casa de Galicia”, expresó.

Además, cuestionó “la falta de cristalinidad y transparencia con que se maneja el MSP y el ministro en particular”.