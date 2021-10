Junta directiva de Casa de Galicia apuntó contra Salinas: “Le miente a la ciudadanía”

Locales

La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) emitió un comunicado este martes en el que reclamaron por “transparencia y claridad” ante la situación económica que vive Casa de Galicia, que el pasado sábado se presentó a concurso ante la justicia por encontrarse en “estado de insolvencia” y no poder “cumplir con sus obligaciones”.

La institución médica emitió un comunicado a sus socios en el que expresó que solicitó un Fondo de Garantía mediante la utilización de un Fideicomiso (previsto por la Ley Nº 18.439) a efectos de acceder a un préstamo que les fue ofrecido por un Banco privado por US$ 12 millones.

Sin embargo, a pesar de que el proyecto fue presentado a inicios de julio y las autoridades eran conscientes de su urgencia respecto de la obtención de dichos fondos, la institución afirmó que hasta la fecha no han recibido respuesta alguna del MSP ni de otra autoridad competente.

La junta directiva del centro asistencial brindó una rueda de prensa este miércoles, encabezada por su presidente Alberto Iglesias, en donde hizo referencia a dichos del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Iglesias dijo que el titular del Ministerio de Salud Pública (MSP) “mintió” en la cantidad de socios que tiene el organismo que dirige y que “mintió” cuando dice que esta administración “le dio 20 millones de dólares”. “Es importante que dejemos claras las cosas”, dijo el jerarca.

“Asumimos en octubre del 2018, en el mes de noviembre, yo me reuní con el (ex)presidente de la República Tabaré Vázquez a quien le demostramos nuestra visión, hacia dónde queríamos llevar a Casa de Galicia y lo que entendíamos que teníamos que corregir de los últimos 30 años. No solo lo comprendió, sino que nos apoyó decididamente y fue en la administración de Vázquez que Casa de Galicia accedió a los recursos suficientes para normalizar esa situación que tenía”, señaló.

“A partir de ahí hemos podido realizar muchísimas obras, tenemos el mejor centro de diálisis del país, el mejor banco de sangre del Uruguay, hemos recuperado el sanatorio fundacional de nuestra institución, el mejor centro de endoscopia del Uruguay, entre tantas otras obras de gran relevancia, y estamos en pleno proceso de hacer en Centenario y 8 de Octubre en un edificio que compró la institución el mejor centro quirúrgico para ojos del Uruguay”, informó.

En resumen, Iglesias sostuvo que están en “pleno desarrollo”, mostrando un “empuje que en 30 años no se había visto”. Ese “empuje”, según Iglesias, lo están desarrollando con recursos naturales del centro porque “no recibieron ningún tipo de ayuda de este gobierno”.

“El doctor (Daniel) Salinas nunca vino a Casa de Galicia. Se le pidió en varias ocasiones que viniera y nunca vino, con el agravante de que esta junta directiva le pidió entrevistas que nunca concedió. Por tanto, nunca fuimos recibidos como junta directiva desde que él es ministro. Tuvo tiempo de recorrer el país, pero nunca vino para Sayago, nunca sintió la necesidad de todo lo que le estamos haciendo”, expresó.

“En el convenio que hicimos en el año 2019 incluido con la FUS y los trabajadores, fue de 60 cuotas por cinco años a nosotros se nos retenga los recursos del Fonasa para resguardar el salario de los trabajadores. Estas decisiones del ministro Salinas de no permitirnos acceder a nuestros recursos del Fonasa en los próximos meses condiciona a Casa de Galicia, condiciona este convenio, no nos va a permitir pagar el BPS y al no pagar el BPS va a caer el certificado y si cae el certificado no vamos a tener los recursos para seguir pagando los salarios”, añadió.

El presidente de Casa de Galicia aseguró que desde la junta directiva “no van a ser responsables” de las decisiones que toma el ministro Salinas, quien “le miente a la ciudadanía y al presidente de la república”, porque entiende que “no puede ser” que se esté permitiendo este “atropello” que hace.

“La FUS conoce todos los detalles, los médicos de Casa de Galicia que históricamente se han preocupado por la institución también tienen información de lo que le estoy diciendo y estamos juntos para defensa del trabajo. Nos apena muchísimo que se vista con ropa ajena y quiera decir que lo que nos dio Tabaré Vázquez él tuvo algo que ver, porque es mentira, y es muy grave que le esté negando el acceso a un fideicomiso con 24 meses de gracia y 8 para pagar que nos facilita una banca privada que nos permite en esos 24 meses no solo poner la casa en orden y relanzar a Casa de Galicia, sino que además a partir de los 24 meses nosotros despejamos el Fonasa mensual y pasamos a tener ingresos liberados de más de dos millones y medio de dólares”, explicó.

“Es casi una canallada la decisión que está diciendo Salinas porque nosotros podemos entrar en cesación de pago. Si entramos en cesación de pago es por las decisiones de él. Él lo provoca y se tendrá que hacer responsable de eso. Esto no va a quedar acá y si recurrimos a la Justicia es porque es un poder independiente, que en un estado republicano son tres los poderes. Ya mañana comenzaremos en el legislativo, iremos a buscar a los presidentes de las cámaras, iremos a la comisiones de Higiene y vamos a llegar al fondo de todo esto”, agregó.

Finalmente, Iglesias le pidió al titular de Salud que explique “con qué vara mide”. “Cuando se sepa todo lo que hace por otras instituciones, que explique por qué hace lo que hace y por qué a casa de Galicia la quiere llevar al extremo que la quiere llevar. No le vamos a permitir que salga con la suya y le estamos diciendo que vamos a llegar hasta el final. Con la verdad, siempre se llega hasta el final y la verdad está de nuestro lado y la de los trabajadores. Vamos a ir al Parlamento con los trabajadores y vamos a ir por los despachos que tengamos que ir”, enfatizó.

“Casa de Galicia con esta administración puede demostrar que es hábil, que puede funcionar regularmente, que puede dar altísima satisfacción a los usuarios y que cada vez va caminando hacia excelencia. Ahora, si nos desplazan a nosotros y fuerza un hecho político de esa naturaleza no soy yo quien le pueda dar esa respuesta, tendrá que darla el Poder Ejecutivo”, concluyó.

