MSP: los estados contables de Casa de Galicia “evidencian severos problemas de gestión”

La cartera señaló que la mutualista perdió en cinco años 20% de los afiliados y tiene “un alto nivel de endeudamiento" que asciende a US$ 76 millones.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió un comunicado este jueves sobre la situación de Casa de Galicia y en respuesta a las declaraciones del presidente de la mutualista, Alberto Iglesias, que acusó al ministro Daniel Salinas de mentir.

El MSP asegura que en los últimos cinco años la institución perdió el 20% de sus afiliados y que además sus últimos seis ejercicios contables fueron deficitarios, “lo que evidencia severos problemas de gestión”.

Casa de Galicia se presentó a concurso la semana pasada ante la Justicia por encontrarse en “estado de insolvencia” y no poder “cumplir con sus obligaciones”.

“Según sus últimos estados contables, presenta un alto nivel de endeudamiento, que asciende a US$ 76 millones, superando cuatro veces la media de endeudamiento por afiliado del sector”, afirma la cartera.

Ante esta situación, continúa, “el Estado ha realizado un significativo esfuerzo económico concediéndole en la última década, en dos oportunidades, facilidades de acceso a crédito a través del Fondo de Garantía IAMC por US$ 46 millones”.

“A pesar del apoyo económico recibido (la última vez en diciembre de 2019), la institución no ha cumplido la mayor parte de las metas propuestas en los planes presentados. Por otro lado, las autoridades de Casa de Galicia comprometieron por adelantado para el año 2022, más del 91% del promedio anual de los créditos FONASA, uno de los principales ingresos de la institución. Por tal motivo, recientemente se denegó la última solicitud, ya que comprometía casi el 98% de los ingresos FONASA hasta junio 2022”, señaló el MSP.

Sin embargo, desde la cartera también indicaron que, a pesar de la comprometida situación de Casa de Galicia, ni “el MSP ni el Ministerio de Economía y Finanzas han emitido una respuesta definitiva sobre la nueva solicitud de la institución a acceder, una vez más, al Fondo de Garantía IAMC por US$ 12 millones”, que está a estudio.

“El Poder Ejecutivo tiene como principal prioridad garantizar la debida asistencia médica de los usuarios de la institución, así como adoptar todas las medidas que estén a su alcance, para garantizar la protección de los puestos de trabajo. Desde diciembre del año 2020 se está realizando un seguimiento exhaustivo de la institución, dada su preocupante situación económica-financiera”, apunta el comunicado.

El tuit de Casa de Galicia

Ante este comunicado, Casa de Galicia publicó un tuit en el que “celebraron” que por “primera vez recibieron una respuesta del MSP” a su solicitud. “Nos alegra por los trabajadores y socios”, indicaron.

No obstante, señalaron que “falta información en detalle” y pidieron para que se abran todos los informes presentados por los veedores contratados por la cartera de Salud Pública.

Reunión del MSP con SMU

En el marco de estas idas y vueltas entre la mutualista y ministerio, la presidenta del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Zaida Arteta, se reunió con autoridades del MSP y a la salida brindó una rueda de prensa. Allí, dijo que desde la cartera dieron la “certeza” que mantendrán el pago de los salarios de los trabajadores a mediano y largo plazo.

“Fuimos recibidos rápidamente y además nos dieron la certeza de esas dos cosas importantísimas, que venimos a pedir y a discutir, están aseguradas por los procesos que se están teniendo de parte del ministerio”, dijo Arteta.

En este sentido, indicó que no entraron en los detalles de cómo solucionarán los salarios ya que requeriría de “muchísimo tiempo para analizar”, según la jerarca del SMU. “Hay algunos atrasos, pero se vienen pagando los salarios, lo más importante es la perspectiva de darle a los médicos de poder asegurar esto”, expresó en declaraciones consignadas por Leonardo Sarro de radio Monte Carlo.

“Estamos haciendo un relevamiento de todos los colegas que están en Casa de Galicia en conjunto con el gremio para tener bien mapeado cuáles son las necesidades y si hubiera que hacer algún cambio, que fuera teniendo en cuenta los derechos laborales y la calidad de atención a la población que allí se asiste”, agregó.

Finalmente, fue consultada sobre si el SMU confía en el MSP. Arteta contestó que “sí” y justificó que Salud Pública es el rector del Sistema Nacional Integrado de Salud y “tiene esa responsabilidad”.

“Nos dicen en este momento que lo están asumiendo. Confiamos en el trabajo del ministerio para asegurar la calidad de la atención de la población y también en el trabajo gremial que vamos a defender a todos los médicos para que eso se cumpla”, concluyó.

Salinas “le miente a la ciudadanía”

La junta directiva del centro asistencial brindó una rueda de prensa este miércoles, encabezada por Iglesias, en las que el presidente de la institución hizo referencia a dichos de Salinas.

Iglesias dijo que el titular del MSP “mintió” en la cantidad de socios que tiene el organismo que dirige y que “mintió” cuando dice que esta administración “le dio US$ 20 millones”.

“Es importante que dejemos claras las cosas”, dijo el jerarca.

“Asumimos en octubre del 2018, en el mes de noviembre, yo me reuní con el (ex) presidente de la República Tabaré Vázquez a quien le demostramos nuestra visión, hacia dónde queríamos llevar a Casa de Galicia y lo que entendíamos que teníamos que corregir de los últimos 30 años. No solo lo comprendió, sino que nos apoyó decididamente y fue en la administración de Vázquez que Casa de Galicia accedió a los recursos suficientes para normalizar esa situación que tenía”, señaló.

Agregó que Salinas nunca fue a Casa de Galicia, a pesar de que se le pidió lo hiciera en varias oportunidades, además de que “nunca le concedió entrevistas” a la actual Directiva.

“Nos apena muchísimo que se vista con ropa ajena y quiera decir que lo que nos dio Tabaré Vázquez él tuvo algo que ver, porque es mentira. Es muy grave que esté negando el acceso a un fideicomiso con 24 meses de gracia y ocho para pagar que nos facilita una banca privada y nos permite en esos 24 meses no solo poner la casa en orden y relanzar a Casa de Galicia, sino que además a partir de los 24 meses despejamos el Fonasa mensual y pasamos a tener ingresos liberados de más de US$ 2,5 millones”, explicó Iglesias, en referencia a que los últimos fondos que recibió la institución de parte del Estado fueron durante la pasada administración.