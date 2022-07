FA publicó declaración sobre ANV y sostuvo que la LUC “erosionó la calidad legislativa”

Política

En las últimas horas el Frente Amplio emitió una declaración acerca de la controversia suscitada en torno a la Agencia Nacional de Vivienda.

Tal como informáramos, un artículo de la LUC (el 463), modificó el Código Civil, reduciendo de 20 a 10 años el plazo de prescripción de las deudas hipotecarias. La norma, además, fijó un plazo de dos años para que las prescripciones en curso comenzaran a consumarse. Como la norma se aprobó a mediados de julio de 2020, ese plazo vencería por estos días.

De no haberse encontrado una solución parlamentaria, la ANV podría haber enfrentado una pérdida cercana a los US$ 400 millones por unas 5.000 hipotecas que están por prescribir, según manejaron las propias autoridades de la ANV. No obstante, la semana pasada, el Poder Legislativo (con el apoyo de la bancada del FA) tuvo que votar de forma grave y urgente un proyecto de ley del Poder Ejecutivo para prorrogar por 48 meses el plazo de prescripción de las deudas hipotecarias para las carteras del Ministerio de Vivienda, del Banco Hipotecario (BHU) y de la ANV.

De no haberse arribado dicha solución legislativa, la ANV podría haber afrontado pérdidas que, según diferentes estimaciones, podrían oscilar entre los 50 y los 400 millones de dólares.

Por esa razón, desde la oposición se pidió el cese de los directivos oficialistas de la Agencia, algo que no ocurrió.

A ese respecto, el presidente Lacalle Pou consideró que los jerarcas merecían “un tirón de orejas” pero “no daba para (tarjeta) roja”.

Ahora, el Frente Amplio emitió una declaración acerca del tema, misiva que fue divulgada por el presidente de esa fuerza política, Fernando Pereira, en redes sociales.

“El Frente Amplio manifiesta su profunda preocupación por la situación generada en la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) donde estuvieron a punto de prescribir miles de créditos por un monto de unos 400 millones de dólares, según lo informado públicamente por las autoridades del Gobierno”, dice el texto.

“La impericia en el cuidado y gestión de recursos públicos hicieron que el Parlamento sesionara con carácter de grave y urgente para considerar una prórroga de cuatro años a los plazos dados por el artículo 467 de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y de esa manera evitar su prescripción”, aseguran desde el FA.

Asimismo, el envío recuerda que , “los partidos de la coalición de gobierno no pudieron garantizar con sus votos la aprobación del proyecto por no estar sus legisladores presentes en sala, para lo cual fue imprescindible la lealtad institucional y el compromiso republicano del Frente Amplio”.

Por esa razón “queda de manifiesto una vez más que la aprobación de la LUC erosionó la calidad legislativa y desencadenó una sucesión de errores que pudo ser, de no mediar la responsabilidad política del Frente Amplio, un golpe de muerte a la sustentabilidad financiera de la ANV”.

“Durante el proceso de aprobación de la LUC, el Frente Amplio manifestó estar de acuerdo con la modificación de los plazos, pero con un estudio de los impactos que dichas modificaciones pudieran tener en el sistema jurídico y por eso votó en contra de su tratamiento express en la LUC. Lo ocurrido en la ANV pone de manifiesto que dicho estudio era totalmente necesario”, asegura el comunicado., que insiste en que “una vez más quedan expuestas las dificultades del Gobierno para gestionar políticas públicas y los impactos negativos que esta forma de gobernar generan en la gente.

Además, el partido reafirma su apoyo “a la directora frenteamplista en ANV, Verónica Dodera, quien en el desempeño de su función informó de la gravedad del asunto”.

“En un presente de política de vivienda a la deriva, sin ninguna certeza sobre la disponibilidad de recursos para atender la problemática de los asentamientos, ni la construcción de nuevas unidades, el Gobierno puso en riesgo el sistema público de vivienda”, señala la declaración.

“Lamentablemente, en este tema también se incumple lo prometido en campaña electoral. Las 50.000 viviendas fueron una ‘forma de decir’, ‘asentamiento cero’ fue es una meta ‘aspiracional’. Además, no se conoce cuánto ni de que fuente saldrán recursos anunciados”, añade.

“Los anuncios del gobierno son parte del problema y ninguna solución”, concluye el texto.