Extesorero de Adeom Canelones dice que directiva gremial busca “crear causas” en su contra

Política

Sindicalista expulsado asegura que existen $3 millones sobre los que la actual directiva no ha rendido cuentas.

Montevideo Portal

El extesorero de Adeom Canelones, Daniel Martínez, que fue expulsado del sindicato tras ser acusado de “gastos irregulares” por $500.000, afirmó que la actual directiva lo “privó” del derecho al debido proceso y lo “sometió a escarnio público”, además de que advierte sobre un “claro interés” en que se le “creen causas” en su contra, según sostuvo en una carta a la que accedió Montevideo Portal.

Mientras en el escrito señaló la nulidad de las resoluciones de la última asamblea que lo sacó del sindicato, el expulsado dijo que la directiva tuvo una faltante de $3 millones sobre los que no se presentó documentación, y que “en dos años solo se pagaron dos meses al PIT-CNT por lo que hubo que volver a hacer los aportes para poder participar del Congreso” de la central de trabajadores.

Martínez también afirmó que en la última asamblea hubo “situaciones de violencia física y verbal alentada por la comisión directiva” y que asambleístas “ingresaron bajo los efectos del alcohol”.

“Lo que no se dice es que la documentación que falta es la de las transferencias bancarias y que no se menciona en dicha resolución, que según la Comisión ad hoc asciende a más de $3.000.000 de pesos. Tanto en la Asamblea del 15 de setiembre del 2022 como en la del 29 de diciembre del 2022, los fiscales electos democráticamente no hablaron, retirándose los mismos en ambas oportunidades antes de finalizar ambas Asambleas”, sostuvo Martínez en la carta.

Luego de pedirle su salida del cargo de tesorero, una comisión especial y la comisión fiscal del sindicato hicieron un estudio de la gestión del extesorero.

“Dicha Comisión entiende como irregular para mi persona y otro compañero, lo que ha sido de uso y costumbre para el resto de los directivos, ya que estos rinden sus gastos con facturas de supermercados, peajes y panaderías de sus localidades etc., antes y ahora, en el gremio”, agregó.

Un comunicado de Adeom Canelones fechado el 3 de enero informó que la Asamblea del 29 de diciembre resolvió la expulsión de Martinez y señaló anomalías en gastos de materiales “en barraca de Barros Blancos donde reside y con la dirección de su domicilio”, así como “compras de surtidos y carnicería”, también en Barros Blancos, y la adquisición de un celular.

El secretario general de Adeom Canelones, Julio Umpiérrez, dijo la semana pasada a Montevideo Portal que la directiva ya tiene casi el 90% de los comprobantes de las transacciones por $3 millones y que serán presentados en la próxima asamblea.

El debate por los gastos

En diálogo con Montevideo Portal, Martínez dijo que en el informe presentado ante la asamblea del 29 de diciembre “en ningún momento” se dijo “lo que terminó plasmado por escrito”. “Eso de asociar gastos por $500.000 me parece de una bajeza impresionante, principalmente porque desconocen la forma de trabajar de rol de la tesorería. Vos tenes que refrendar gastos, por lo que lo que hicieron es deshonesto”, afirmó.

“El resto rinde [gastos] de la misma manera. Ahí está la deshonestidad. Vos no podés aplicar un criterio punitivo por decir que fulano hacía tal cosa, si el resto hace lo mismo”, dijo.

Además sostuvo que la resolución de la asamblea “tergiversa” y eso “es un hecho gravísimo”.

“Otra de las cosas graves es que en un sindicato público, que tiene que velar por las leyes, no se puede denunciar. Eso no significa que vos seas un traidor. Hicieron un relato jodido y terminaron cercenando los derechos de otros compañeros. Eso es un hecho grave”, agregó.

Martínez también había remarcado este punto en su carta. El hombre sostuvo en la misiva que en Adeom Canelones “no existen hoy ni existió” criterios de gasto “sobre dónde comprar tal o cual cosa” y que además la tarea del tesorero implicaba refrendar gastos con la firma en “todos los comprobantes recibidos”. “Por lo tanto, decir que todo lo que lleva mi firma y sello es un gasto ejecutado por mí al igual que los que no tienen firma es de profunda deshonestidad”, señaló.

“Está claro que la indignación es selectiva y para muestra solo hace falta un botón, ya que no se pidió ni pide renuncia, sanción o expulsión alguna a los directivos que recibieron compensaciones, que no surgen de ningún sondeo o ascenso, o rompen medidas sindicales o agreden verbal o físicamente a sus propios compañeros, y menos a los que no acatan las medidas gremiales, ni a los que utilizan los fueros sindicales para realizar actividades personales”, sostuvo al final de su carta.

El sindicato también expulsó en la reunión del 29 de diciembre a las asambleístas Patricia Trasante y Ana Herrera, tras denunciar el 27 de setiembre al gremio ante el Ministerio de Educación y Cultura por un faltante de dinero.

Trasante dijo a Montevideo Portal que la comisión especial “no quiso continuar trabajando”, pero que cuando cerró había “un faltante de $ 3.400.000” en las cuentas del gremio. Eso, sostuvo, se correspondía con la falta de comprobantes de transferencias bancarias hechas por el presidente y secretario general del gremio, Guillermo Aguilar y Julio Umpiérrez, respectivamente.

El descargo de Martínez contra la comisión

Para Martínez, la creación de una comisión especial para estudiar su caso es “anti estatutaria”, está viciada de nulidad, y “solo buscaba establecer y crear responsabilidades" contra su persona. “Es claro que para garantizar un debido proceso se debió hacer una auditoría externa que ofreciera verdaderas garantías”, afirmó en la carta.

Martínez afirmó que en su caso “solo” manejó una “caja chica para pagos en efectivo” debido a que la llave digital de las cuentas las manejan el presidente Guillermo Aguilar, el secretario general Umpiérrez, y la tesorera del período anterior, María de los Ángeles Martínez.

El extesorero también sostuvo que luego de salir de la directiva el 5 de mayo de 2022 presentó un cierre económico y libros contables que fue “fiscalizada sin observaciones” por la Comisión Fiscal. El exdirigente sindical afirmó que esa documentación “se ocultó al resto de los afiliados” y por eso el 23 de setiembre del año pasado denunció esa situación ante el Ministerio de Educación y Cultura.

Además relató que entre mayo y noviembre de 2021 no ejerció su responsabilidad en el gremio, luego de que fuera internado por covid-19 y tuviera que recuperarse. “En mi ausencia durante mi internación en CTI y recuperación, asumió la tesorería Santiago Sartori, protesorero, quien, a pesar de haberme reintegrado en noviembre de 2021, me entregó la documentación del periodo donde me suplió en abril del 2022 sin contabilizar ningún documento e innumerables boletas sin firmar, de supermercados y demás comprobantes de consumo final”, señaló Martínez en la carta.

“Sobre la mención de la compra de un celular, contarles que existe un convenio entre Antel y Adeom Canelones por el cual los directivos pueden retirar un equipo de un valor equivalente a $4.500 y de querer adquirir uno de mayor valor, se debe abonar del bolsillo de cada directivo la diferencia, algo que evidentemente obviaron decir, ya que la boleta es por el importe final del aparato”, dijo el sindicalista expulsado.

La compensación en la Intendencia

A mediados del año pasado, la directiva de Adeom Canelones le pidió a Martínez la renuncia a su cargo de tesorero por entender que “no era ético” cobrar una compensación de la Intendencia de Canelones mientras ocupaba la directiva del sindicato, dijo la semana pasada a Montevideo Portal el secretario general de Adeom Canelones, Julio Umpiérrez.

Martínez remarcó en su carta que es un “funcionario de carrera” y no una designación directa. De todos modos, en su caso, cobra una partida adicional ya que ejerce la coordinación de los equipos sociales de la dirección de Vivienda y Convivencia Ciudadana.

El secretario general de la Intendencia de Canelones, Francisco Legnani, dijo a El País que la compensación que recibe el funcionario es por “mayor dedicación”. Además señaló que el hombre no maneja recursos públicos en la administración.

Montevideo Portal