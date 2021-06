Estudio del Guiad observa correlación entre movilidad y tasa de reproducción del virus

Locales

El Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de COVID-19 (GUIAD-COVID-19) publicó un reporte que analiza "la correlación entre índices de movilidad con datos de Google y el número de reproducción R", calculado a partir de datos públicos de fecha de test de coronavirus.

En el resumen del texto señalan que "una variación significativa en el comportamiento de la población podría generar cambios en la tasa de reproducción cierta cantidad de días después". "Para analizar este corrimiento temporal se busca la cantidad de días que hay que desplazar las series temporales de movilidad y R para maximizar la correlación", agregan en el trabajo.

Además, trabajan en comparar "la movilidad trasladada en el tiempo con el número de reproducción, para visualizar la relación entre las tendencias de ambos". Desde el Guiad observan una "correlación significativa entre la movilidad y la tasa de reproducción, en escenarios epidemiológicos de alta transmisión comunitaria como el que enfrentamos en Uruguay desde fines de 2020".

El trabajo del Guiad "muestra una correlación clara entre indicadores de movilidad con la tasa de contagio en la epidemia de covid-19 en Uruguay (y en otros dos países)". "Dicha correlación puede ser utilizada con el propósito de hacer predicciones de corto plazo (con dos semanas de anticipación)", añade el texto.

Sin embargo, señalan que "el modelo presenta limitaciones que no deben ser obviadas al momento de calibrar adecuadamente el alcance de los pronostico que permite efectuar". "En particular, el efecto del proceso de vacunación no ha sido incluido en este estudio, pero el análisis correspondiente deberá ser el objeto de un trabajo ulterior", explican.

Movilidad en verano y los casos de Israel y Chile



En el documento se da cuenta de que "la correlación entre la movilidad y la tasa de contagio no era tan significativa durante la primera parte de 2020". "A efectos de cuantificar estas diferencias, tomamos ventanas de 60 días, centradas en cada día entre julio de 2020 y marzo de 2021 (de acuerdo a disponibilidad de datos)", agregan.

En ese sentido, sostienen que a partir de enero de 2021 "la correlación comienza a ser significativa, llegando a ser muy significativa en marzo".

La "meseta" de casos de fines de enero y comienzos de febrero 2021, "se explica por un período de movilidad baja pero relativamente constante, correspondiente a buena parte de enero 2021".

El documento tiene un apartado sobre Chile e Israel, que son dos países que comenzaron su campaña de vacunación antes que Uruguay, "a un ritmo comparable o superior, y con vacunas que están siendo utilizadas en nuestro país (principalmente Sinovac en Chile, y Pfizer en Israel)".

"Para estos pases, se repitió el procedimiento de regresión entre movilidad y R, este último calculado a partir de los datos de Our World in Data. En estos casos, se utilizó como periodo de tiempo para establecer la regresión, entre octubre y 14 días después de comenzada la campana de vacunación correspondiente, en el entendido que hasta esa fecha no se debería observar un efecto visible de la vacunación en la tasa de contagios", informa el reporte del Guiad.

"La correlación mostrada corresponde a este periodo donde se realiza la regresión, pero el análisis continua hasta la actualidad. Se observa un comportamiento similar, donde la tendencia del número de reproducción acompaña la movilidad", añaden.

En Israel, sin embargo, luego de que un porcentaje importante de la población se encuentra vacunada, y muchos de ellos con ambas dosis, "se observa un desacople de la movilidad y el R. Es decir, la movilidad aumenta, mientras que la tasa de contagio disminuye. Este efecto es atribuible a la vacunación", explica el grupo interdisciplinario.

"No creo que funcione"



El presidente Luis Lacalle Pou dijo en entrevista con Subrayado (Canal 10) que no creía "que funcione" un lockdown (confinamiento obligatorio) en Uruguay.

Consultado sobre la propuesta de "apagar" que hizo el coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) Rafael Radi, entrevistado por el semanario Búsqueda, Lacalle comentó que el gobierno ha "adoptado 24 y media" de 27 recomendaciones que hizo el GACH.

El mandatario dijo que las medidas que no se tomaron tienen que ver con restringir la circulación nocturna de 00.00 a 06.00 de la mañana, cortar la circulación departamental y cerrar bares y restaurantes.

En el documento, publicado en la web de presidencia, se hace referencia a algunas recomendaciones para las situaciones de "decrecimiento o estabilidad desde TC3" o "crecimiento no controlado de TC3 hacia TC4", que es el contexto actual.

El GACH recomienda que en la situación de TC4 bares y restaurantes "solo deben estar habilitados para entrega a domicilio" y se debe "limitar el tiempo de atención al público de comercios no esenciales". "Considerar tipo de comercio con mayor interacción con público", agrega el informe.

En cuanto al transporte público se sugiere "reducirlo al mínimo indispensable" y "en contexto de transmisión intensa y capacidad de respuesta seriamente comprometida considerar límite de aforo en el transporte departamental".

Además, se recomiendan reuniones "solo con convivientes", suspender eventos sociales, cerrar gimnasios (medida que se tomó el 23 de marzo y luego se reabrieron el pasado 24 de mayo) y suspender los torneos profesionales y amateurs. Esta última medida solo aplica para los torneos amateurs, por el momento.

Con respecto a las clases, se recomienda "mantener clases presenciales en educación Inicial y Primaria" y "suspensión de clases presenciales en educación no formal y considerar suspensión en educación Secundaria".

Además, el reporte señala que "en contexto de transmisión intensa y capacidad de respuesta seriamente comprometida" se debe "considerar la suspensión de clases en educación Inicial y Primaria en períodos de corta duración".

Por otra parte, se recomienda el "teletrabajo en públicos y privados no esenciales" y el "cierre de toda oficina de atención al público no esencial".

Otro punto tiene que ver con las "restricciones más estrictas de ingreso al país", cabe recordar que el ministro del Interior Luis Alberto Heber advirtió la semana pasada por la llegada de extranjeros amparados en el estatuto del refugiado y dijo que hay "perforaciones en el contexto de alcanzar la inmunidad de rebaño".