Contenido creado por Gerardo Carrasco
Locales

Doce meses en clics

Enigmas de la fe, la vida y la muerte: los temas abordados en las notas más leídas del año

Como cada diciembre, publicamos el ránking de las noticias más populares entre nuestros lectores durante el año que termina.

01.01.2026 07:30

Lectura: 3'

2026-01-01T07:30:00-03:00
El tramo final del año suele funcionar como una instancia propicia para la reflexión y el repaso de lo ocurrido; un momento destinado a evaluar lo hecho, revisar expectativas y proyectar nuevos objetivos de cara al ciclo que comienza.

Llegado ese período anual, en Montevideo Portal realizamos un repaso por las noticias más leídas a lo largo de 2025. Como ocurre cada año, esa selección de artículos no necesariamente refleja la relevancia periodística de los hechos, sino aquellos contenidos que despertaron mayor interés entre los lectores, por distintos motivos.

El ranking anual vuelve a exhibir una marcada diversidad temática, lo que da cuenta de un público con intereses amplios y heterogéneos. En esta edición, y al tratarse de un año en el que se produjo la muerte de un pontífice, no resulta demasiado extraño que dos de los artículos más leídos tengan relación con lo religioso, aunque sea de manera tangencial y hasta morbosa.

También ciertos episodios de la crónica roja, o decesos prematuros, demostraron calar entre los lectores, sin duda por su carácter removedor.

En cuanto a la política y el deporte, grandes animadores de debates cotidianos, casi no figuran en este ranking. La interpretación de ese fenómeno es factible de distintas lecturas, enfoques y análisis. Pero todo ello —por suerte, porque sería largo y farragoso— excede el propósito de este sencillo listado

A continuación, y sin más exordio, se presentan las notas que concentraron la mayor cantidad de lecturas durante el 2025.

abadesa

1 |
Ni Dios permita
Abadesa “demasiado linda para monja” fue expulsada y su reclamo sacude a la Iglesia

2 |
Corto de tarasca
Elon Musk dijo en un mail a sus empleados que X está económicamente “en un punto muerto”

Elon
violacion

3 |
Abominable
Violó a sobrina de 5 años en el velorio de su madre, la niña corrió sangrando y lo acusó

4 |
Gente curiosa
¿Por qué las manos del papa se ven “raras y flotantes”? Una experta lo explica

papa
salto PN

5 |
De recorrida
Lacalle Pou visitó Salto: pesca en el río, asado con Albisu y respaldo político

6 |
QEPD
Nieta de 7 años de diputada blanca falleció en Cancún; estaba de paseo con su colegio
cancun
ubal

7 |
Sentido homenaje
Falleció Lucía Ubal, la primera secretaria general de la UJC

8 |
Não confio
Hasta nuevo aviso: Brasil prohíbe un dentífrico que también se vende en Uruguay
dentifrico
villanueva

9 |
noche terrible
En sus palabras: mujer embestida por Rafael Villanueva logró hacer su declaración

10 |
Muy triste
“Hambrienta y sin bañarse en meses”: así encontraron a famosa exactriz de telenovelas

renata