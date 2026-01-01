Locales

Enigmas de la fe, la vida y la muerte: los temas abordados en las notas más leídas del año

El tramo final del año suele funcionar como una instancia propicia para la reflexión y el repaso de lo ocurrido; un momento destinado a evaluar lo hecho, revisar expectativas y proyectar nuevos objetivos de cara al ciclo que comienza.

Llegado ese período anual, en Montevideo Portal realizamos un repaso por las noticias más leídas a lo largo de 2025. Como ocurre cada año, esa selección de artículos no necesariamente refleja la relevancia periodística de los hechos, sino aquellos contenidos que despertaron mayor interés entre los lectores, por distintos motivos.

El ranking anual vuelve a exhibir una marcada diversidad temática, lo que da cuenta de un público con intereses amplios y heterogéneos. En esta edición, y al tratarse de un año en el que se produjo la muerte de un pontífice, no resulta demasiado extraño que dos de los artículos más leídos tengan relación con lo religioso, aunque sea de manera tangencial y hasta morbosa.

También ciertos episodios de la crónica roja, o decesos prematuros, demostraron calar entre los lectores, sin duda por su carácter removedor.

En cuanto a la política y el deporte, grandes animadores de debates cotidianos, casi no figuran en este ranking. La interpretación de ese fenómeno es factible de distintas lecturas, enfoques y análisis. Pero todo ello —por suerte, porque sería largo y farragoso— excede el propósito de este sencillo listado

A continuación, y sin más exordio, se presentan las notas que concentraron la mayor cantidad de lecturas durante el 2025.



