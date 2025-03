En sus palabras: mujer embestida por Rafael Villanueva logró hacer su declaración

Judiciales

En las últimas horas, la mujer de 39 años que viajaba en la moto que el pasado 9 de febrero sufriera un grave accidente en Rocha hizo oficialmente su declaración.

Tal como informáramos, el vehículo circulaba por la ruta 9 cuando, en circunstancias que todavía se investigan, fue embestida de atrás por un automóvil tripulado por el comunicador Rafael Villanueva.

El motorista falleció horas después del siniestro, mientras que su acompañante, la mujer de 39 años, sobrevivió. Sin embargo, sufrió lesiones graves y se estima que su recuperación total podría insumir meses.

Ahora, ya en condiciones de declarar, la víctima acudió a Fiscalía y dio su versión de los hechos.

Su abogado, Rafael Silva, explicó al noticiero Telemundo que su patrocinada no logró recordar por ahora el momento preciso del accidente, pero sí aportó información sobre los momentos previos. Esos datos se refieren, por ejemplo, a las condiciones del tránsito en el lugar y los autos que circulaban cerca de ellos.

De acuerdo con el citado medio, Silva prefirió no entrar en detalles acerca de uno de los temas centrales de la investigación, que consiste en saber si la moto llevaba o no las luces encendidas.

Sobre ese punto en particular, la defensa de Villanueva sostiene que el vehículo no tenía luz trasera. Por otra parte, si bien un video muestra que la luz delantera de la moto estaba encendida, no permite ver la parte posterior.