Enfermera asesinada en Maldonado: cómplice fue imputado, pero “El Pelón” sigue prófugo

Judiciales

Montevideo Portal

El Juzgado Letrado de la Ciudad de la Costa fue la sede en la noche de este martes de la audiencia de formalización de uno de los dos participantes del crimen de Taliha Tuvy Viera, una enfermera que fue asesinada a disparos el pasado viernes 12 de setiembre dentro de un auto en Playa Verde, en el municipio de Piriápolis.

Richard Eduardo Ramírez Machado, de 47 años, fue imputado por la presunta comisión de un delito de encubrimiento en calidad de autor, en reiteración real con un delito de homicidio especialmente agravado por haber sido cometido para asegurar el resultado a título de dolo eventual en calidad de coautor.

Según informó la Jefatura de Policía de Maldonado, el delincuente permanecerá 180 días recluido en prisión preventiva. A Ramírez se lo imputó, además del crimen de la enfermera, por otro homicidio ocurrido días atrás en Colonia Nicolich.

El Ministerio del Interior y la Policía Nacional aún no han podido dar con el paradero de José Carlos El Pelón Machado González, un hombre de 32 años que es el apuntado de ser el autor material del asesinato de la trabajadora de la salud.

Este último es considerado el más peligroso de los dos. Fuentes de la Policía dijeron a Montevideo Portal que a los 17 años ya había cometido tres homicidios y era conocido como un “asesino a sueldo” que solía vincularse con personas del ambiente del microtráfico de drogas.

Además, el pasado lunes habría sido el autor material del homicidio de un hombre de 33 años en Colonia Nicolich —crimen que cometió en compañía de Ramírez— y, el mismo día del asesinato de Tuvy en Maldonado, hirió de muerte a otro individuo en el barrio Estadio de Pando.

En 2011, El Pelón también fue noticia por escaparse tres veces de dependencias del Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU). Una vez capturado, la defensa del delincuente pidió un traslado y las autoridades de su momento aclararon que no lo harían.

Montevideo Portal